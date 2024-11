SKVELÉ SPRÁVY: Šramková postúpila do finále turnaja v Číne

dvojhra - semifinále:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-2) - Laura Siegemundová (Nem.) 7:6 (4), 6:2,

Viktorija Golubicová (Švajč.) - Marie Bouzková (ČR-1) 6:1, 6:2

Ťiou-ťiang 2. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do svojho tretieho finále na okruhu WTA. V semifinále turnaja WTA 250 v meste Ťiou-ťiang v čínskej provincii Ťiang-si vyhrala v pozícii nasadenej dvojky nad Nemkou Laurou Siegemundovou v dvoch setoch 7:6 (4) a 6:2. V nedeľu sa v boji o trofej stretne so Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou, ktorá vyradila najvyššie nasadenú Mariu Bouzkovú z Česka hladko 6:1 a 6:2.Dvadsaťsedemročná Slovenka zdolala Siegemundovú aj v septembri vo finále na turnaji v thajskom Hua Hin, kde získala svoj premiérový titul na okruhu WTA. Týždeň predtým postúpila aj do finále v tuniskom Monastire, kde však nestačila na Britku Sonay Kartalovú. Úspešný september potom na tisícke v Pekingu zavŕšila postupom z kvalifikácie až do 3. kola a vo svetovom rebríčku poskočila tesne za elitnú päťdesiatku. V nej už s určitosťou bude premiérovo v kariére figurovať v pondelkovom vydaní rebríčka WTA.V sobotnom semifinále viedla Slovenka v súboji so Siegemundovou v prvom sete už 5:3, no nemecká súperka dokázala manko zmazať a vynútila si tajbrejk. V skrátenej hre získala Šramková od stavu 4:4 tri loptičky v sérii a úvodné dejstvo sa stalo jej korisťou. V druhom už na dvorci herne dominovala, vybudovala si náskok 5:0 a hoci potom stratila dva gemy za sebou, o jasný náskok neprišla. Duel trval 132 minút.Šramková má s Golubicovou nepriaznivú vzájomnú bilanciu 0:3, trikrát s ňou prehrala na tvrdom povrchu v rokoch 2015 (Woking), 2020 (Brisbane) i 2021 (Fudžajra). Golubicová si v semifinále hladko poradila s Bouzkovou, ktorá síce prešla v Číne medzi poslednú štvorku bez straty setu, v snahe o prienik do tretieho tohtoročného finále ju však zradilo podanie. Počas celého zápasu si ho neudržala ani raz.