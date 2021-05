Skvelí Slováci po výhre nad Ruskom 3:1 do čela A-skupiny

MS 2021 A-skupina:



SLOVENSKO - Rusko 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 31. Kelemen (Roman), 54. Gernát (Hrivík, Cehlárik), 59. Ďaloga (Cehlárik, Hrivík) - 32. Barabanov (Tolčinskij, Slepyšev). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Vikman – Nikulainen, Sormunen (všetci Fín.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovensko: Hudáček - Gernát, Rosandič, Bučko, Ďaloga, Gachulinec, Ivan, Kňažko, Jánošík - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Holešinský, Krištof, Pospíšil - Studenič, Roman, Kelemen - Skalický, Sukeľ, Liška

Rusko: Samonov - Zub, Zadorov, Gavrikov, Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov - Voronkov, Šalunov, Barabanov - Tolčinskij, Karnauchov, Slepyšev - Morozov, Burdasov, Kuzmenko - Timkin, Kamenev, Švec-Rogovoj

Martin Gernát, obranca SR, strelec víťazného gólu: "Chceli sme hrať náš hokej, rýchly hokej a dlho držať vyrovnaný stav. Postupne sme sa dostávali do tlaku, vytvorili sme si aj šance. Strelený gól nás nakopol. Po ňom sme si povedali, že sa s nimi dá hrať. Chceli sme hrať agresívne, tvrdo. Dohrávali sme súboje, po ktorých sme získavali puky. Aj vďaka tomu sme vyhrali. Neriešili sme, koľko bodov budeme mať po troch zápasoch, chceli sme ísť od zápasu k zápasu. Sme však šťastní, že máme 9 bodov. Musíme si vážiť to, kde sme teraz, ale ešte nie je koniec. Ešte nás čakajú štyri zápasy v skupine a všeličo sa môže zvrtnúť. Musíme ísť naďalej od zápasu k zápasu."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Sme veľmi spokojní. Od začiatku zápasu sme predvádzali bojovný výkon. Vedeli sme, že Rusi výborne korčuľujú a sú silní v súbojoch jeden na jedného. Chceli sme sa im vyrovnať a to sa nám podarilo. Gratulujem tímu k skvelému výsledku. Zdolať Rusov je pre nás veľká vec, určite nám to dodá sily do turnaja, ktorý bude ešte dlhý. Asi nikto nečakal, že vyhráme prvé tri zápasy, ale hráči si to zaslúžili za tvrdú prácu. Štyria debutanti, ktorí dnes odohrali prvý zápas na MS, podali veľmi dobrý výkon na to, že hrali prvý zápas na takomto turnaji. Máme mladý tím a hráči výkonmi na ľade ukazujú, že si nomináciu zaslúžili."

Miloš Kelemen, strelec prvého gólu SR: "Výborný pocit, jeden zo splnených snov, zvlášť proti Rusku. Som rád, že mi to padlo. So spoluhráčmi z útoku sa poznáme už dlhšie, všetci sme rýchli a vieme si to hodiť."

Riga 24. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na MS v Rige. V stretnutí dvoch doteraz nezdolaných tímov si poradili s Ruskom 3:1 a v tabuľke základnej A-skupiny majú plný počet 9 bodov.Slováci išli do vedenia v 31. minúte, keď sa vo svojom prvom zápase na MS presadil Miloš Kelemen. O náskok však prišli už o 66 sekúnd po góle Alexandra Barabanova v presilovke. Víťazný gól Slovenska strelil v 54. minúte obranca Martin Gernát v presilovke. Na 3:1 uzavrel kapitán Marek Ďaloga strelou do prázdnej bránky.Pred sebou majú dva dni zápasového voľna. Na ďalší zápas nastúpia vo štvrtok 27. mája od 15.15 proti Švajčiarsku. Rusi odohrajú ďalší duel v stredu od 15.15 proti Dánsku.Od úvodných minút sa hral svižný hokej a hneď v prvom striedaní si Slováci vytvorili sľubnú šancu, ale Hrivíkov pokus neskončil v bránke. Rusi odpovedali strelou Provorova s tečom Šalunova, ale brankár Hudáček si v skrumáži poradil. Rusi sa následne viackrát dostali do nebezpečných príležitostí, Hudáček však zmaril aj pokusy Slepyševa, Zadorova i únik Šalunova. Osmelili sa však aj Slováci, v 9. minúte bol blízko ku gólu Kelemen, ale brankára Samonova neprekonal ani sľubnou dorážkou. O tri minúty Ďaloga zakončil ofenzívny výpad prihrávkou na Krištofa, ale pohotový Samonov podržal Rusov. Krátko na to sa slovenskí reprezentanti dostali k presilovke, ale v nej nezaskočili ruskú defenzívu.Aj druhá tretina priniesla vyrovnaný súboj, na gól sa čakalo do jej presnej polovice. Tretia formácia Slovenska si vytvorila tlak, Samonov zmaril niekoľko striel, ale po prihrávke Romana, ktorý vybojoval puk, Kelemen prestrelil Samonova - 1:0. Náskok Slovenska však trval iba 66 sekúnd. Na trestnú lavicu si sadol Skalický, Rosandič v oslabení nevyhodil puk a strelu Tolčinského tečoval dovoleným spôsobom korčuľou Barabanov - 1:1. V 37. minúte si skomplikoval situáciu brankár Hudáček, keď si pri rozohrávke nerozumel so spoluhráčmi, ale pohotovými zákrokmi vyriešil následný závar.Rýchle tempo hry neupadlo ani v tretej časti. V nej Rusi viackrát ohrozili Hudáčeka, obrana Slovenska ich však nepúšťala k nebezpečným dorážkam. Slováci hrozili najmä z brejkov, no na svoju šancu si počkali do 54. minúty. V nej sa dostali k druhej presilovke v zápase, v ktorej Gernát aj vďaka teču ruského obrancu prekonal Samonova - 2:1. Náskok Slovákov nezvýšil v 58. minúte Kelemen, ktorý rýchlu akciu zakončil strelou do brankára. Rusi skúsili v závere hru bez brankára, v ktorej sa slovenskí hráči dostali do prečíslenia, v ktorom Ďaloga uzavrel skóre - 3:1.