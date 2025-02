SKVELÝ HAGARA: Na MSJ po roku opäť s bronzovou medailou

krasokorčuľovanie - MSJ v Debrecíne:



juniori - konečné poradie po voľných jazdách: 1. Rio Nakata (Jap.) 248,99 b., 2. Seo Min-kyu (Kór.) 241,45, 3. Adam HAGARA 233,93, ..., 19. Lukáš VÁCLAVÍK (obaja SR) 176,36



Debrecín 28. februára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal na majstrovstvách sveta juniorov v maďarskom Debrecíne bronzovú medailu a zopakoval tak umiestnenie spred roka. Celkovo dostal známku 233,93 bodu, čo jeho nové osobné maximum. Zlato získal Japonec Rio Nakata a striebro Seo Min-kyu z Kórejskej republiky. Druhý slovenský reprezentant Lukáš Václavík sa umiestnil na 19. priečke (176,36).Hagara figuroval po krátkom programe na piatom mieste so známkou 80,89 bodu. K tomu, aby mohol zabojovať o niektorý z cenných kovov, tak potreboval bezchybnú jazdu a bodový súhrn blížiaci sa jeho sezónnemu maximu. Po výbornom začiatku voľnej jazdy predvádzal suverénne kombinácie skokov, navyše bez jedinej viditeľnej chyby. Rozhodcovia ho odmenili za to vysokou známkou 153,04 bodu a keďže ďalší pretekári po ňom urobili zopár chýb, tak mal istotu, že aj z tohtoročného svetového šampionátu odíde s cenným kovom.Václavík si oproti krátkemu programu pohoršil o štyri pozície, skončil na 19. mieste. "Povedal by som, že si odtiaľto odnesiem skúsenosti, ktoré som väčšinou nemával - krátky program a postup. To je niečo, čo dúfam, že nabudúce, keď tu budem, tak z toho nebudem mať stres," povedal Václavík vo videu Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.Pódiové umiestnenie bolo takmer totožné spred roka, akurát si Nakata s Kórejčanom vymenili medailové pozície.