SKVELÝ HLAVAJ: V AHL sa blysol dvoma asistenciami a čistým kontom
Svojej Iowe tak výrazne dopomohol k triumfu nad Texasom 4:0 a stal sa prvou hviezdou zápasu.
Autor TASR
New York 9. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa v nočnom dueli AHL blysol dvoma asistenciami a čistým kontom. Svojej Iowe tak výrazne dopomohol k triumfu nad Texasom 4:0 a stal sa prvou hviezdou zápasu.
Hlavaj vychytal všetkých 30 striel súpera a zaznamenal druhý shutout v prebiehajúcom ročníku. Pre slovenského gólmana, ktorý sa zúčastnil na olympijskom turnaji v Miláne, to bol prvý štart od 28. februára, celkovo 20. v sezóne nižšej zámorskej súťaže.
Debut v AHL zaznamenal v noci na štvrtok obranca Maxim Štrbák v drese Rochesteru. Pri víťazstve nad Syracuse 3:2 si do štatistík pripísal mínusový bod.
