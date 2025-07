SKVELÝ ÚSPECH: Čorejová získala bronz v behu na 100 m prekážky

Bergen 18. júla (TASR) - Slovenská atlétka Tereza Čorejová získala na ME do 23 rokov v nórskom Bergene bronz v behu na 100 cez prekážky. Devätnásťročná pretekárka dosiahla čas 13,05 sekundy a za víťaznou Poľkou Alicjou Sielskou zaostala o 14 stotín. Slovenský atletický zväz o tom informoval na sociálnej sieti facebook.



Zverenka trénera Petra Bottlíka bežiaca vo ôsmej dráhe zaostala v silnom protivetre (-1,7 m/s) len o stotinku za osobným rekordom. O ďalšie dve bola rýchlejšia strieborná Anna Tóthová z Maďarska. Pre slovenskú atletiku to bola celkovo 9. medaila v histórii ME do 23 rokov, tretia bronzová (4 – 2 – 3). Čorejová si pripravila darček k 20. narodeninám, ktoré oslávi v sobotu 20. júla.



„Nemám slov, stále sa mi to zdá nereálne. Mám pocit, že dnes všetko zapadlo ako malo. Aj náročné semifinále aj medaila deň pred narodeninami. Pred finále som tomu neverila, preto som však zároveň nemala žiadny stres. V polovici behu som videla, že som na tom dobre, tak som zabrala a vyšlo to. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Určite to oslávim, ale nie veľa. Ešte ma čaká univerziáda, na ktorú sa tiež teším. Budem sa snažiť dostať pod trinásť sekúnd, makať na sebe a dostať sa čo najvyššie," povedala po pretekoch Čorejová.



Ďalší Slovák, šprintér Filip Federič, svoje pôsobenie na podujatí ukončil v rozbehu. Po najkratšom šprinte mu v piatok nevyšla ani dvestovka, vo 4. rozbehu skončil siedmy časom 21,71 sekundy. Celkovo obsadil 22. miesto spomedzi 25 pretekárov. Medzi ženami sa v rovnakej kategórii nedarilo ani Agáte Cellerovej, ktorá dosiahla čas 24,10 s a v II. rozbehu finišovala piata. Celkovo jej patrila 28. pozícia. Do semifinále v behu na 800 m nepostúpil Filip Bielek, ktorý sa vo svojej premiére na vrcholnom podujatí umiestnil na 25. priečke s časom 1:50,57 minúty.