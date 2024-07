Skvelý úspech: Jaroš a Malcho získali historický bronz v súťaži dvojíc

Inčchon 21. júla (TASR) - Slovenskí juniorskí reprezentanti v bowlingu Šimon Jaroš a Martin Malcho získali na MS v kórejskom Inčchone bronzové medaily v súťaži dvojíc. Ide o prvý medailový úspech na MS v slovenskej histórii.



V súboji o postup do finále Slováci nestačili na súperov z Nemecka 0:2 (141:242, 234:238 bodov) a umiestnili sa na konečnom treťom mieste spolu s Čechmi. "Veľmi si vážim chlapcov a to, aký skvelý kolektív sme. Nezlomili nás ani slabšie výkony a vždy sme dokázali zabojovať. Úspešne sme reprezentovali Slovenský bowlingový zväz (SBwZ) a Slovensko, o čom svedčí fakt, že prinášame bronzové medaily a sme šiesty najlepší tím sveta. Myslím, že tento úspech si uvedomíme všetci až neskôr," uviedol reprezentačný tréner Costas Mitsingas v tlačovej správe SBwZ.



V súťaži štvorčlenných družstiev skončili slovenskí reprezentanti Dávid Barak, Šimon Hrušovský, Šimon Jaroš a Martin Malcho na 6. mieste. MS juniorov v bowlingu sa konali od 7. do 18. júla 2024.