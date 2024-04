SKVELÝ ÚSPECH: Slovenky postúpili na finálový turnaj v Seville

kvalifikačný duel Pohára Billie-Jean Kingovej:



SLOVENSKO - Slovinsko 3:0



Anna Karolína Schmiedlová - Ela Nala Miličová 6:4, 6:3



Viktória Hrunčáková - Veronika Erjavečová 6:1, 5:7, 6:3



Renáta Jamrichová - Erjavečová 6:2, 6:0



Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenské tenistky postúpili na novembrový finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Seville. V kvalifikačnom dueli proti Slovinsku vedú na harde v bratislavskom NTC už 3:0. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžila Renáta Jamrichová, ktorá v úvodnej sobotňajšej dvojhre deklasovala slovinskú jednotku Veroniku Erjavečovú 6:2, 6:0.Juniorská šampiónka Australian Open nahradila pôvodne nominovanú Annu Karolínu Schmiedlovú. Od zavedenia nového formátu súťaže sa Slovenky predstavia na finálovom turnaji tretíkrát. V roku 2021 v Prahe i v novembri 2022 v Glasgowe im tesne ušiel postup do semifinále. V základnej skupine zaznamenali jedno víťazstvo a jednu prehru. Účasť v Seville mali už v predstihu automaticky istú obhajkyne titulu Kanaďanky, vlaňajšie finalistky Talianky, domáce Španielky a Češky ako držiteľky voľnej karty. V kvalifikácii si miestenku do metropoly Andalúzie už zabezpečili Japonky a Austrálčanky.povedala pre JOJ Šport Jamrichová.Jamrichová v úvodnom geme s Erjavečovou stratila podanie, hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom. Za stavu 2:1 nevyužila štyri brejkbaly, no v šiestom geme po druhý raz v zápase prelomila podanie Slovinky a prvý set už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenila po víťaznom bekhendovom longlajne hneď prvý setbal. Talentovaná Slovenka bola trpezlivejšia v dlhých výmenách, robila menej nevynútených chýb.V druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 5:0 a šancu na zisk rozhodujúceho tretieho bodu už z rúk nepustila. Súperke, ktorá je vo svetovom rebríčku WTA o vyše 400 miest vyššie, uštedrila "kanára". Jamrichová má v Pohári Billie-Jean Kingovej bilanciu 2:0, vlani v premiére v prestížnej tímovej súťaži zvíťazila nad Argentínčankou Nadiou Podoroskou, semifinalistkou Roland Garros z roku 2020.