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SKVELÝ ÚSPECH: Slovenský junior Gavlider získal zlato v K1 na 200 m
Gavlider už v rozjazdách potvrdil, že má v šprinte medailové ambície. Vo finále štartoval v piatej dráhe a dosiahol životný úspech, keď triumfoval časom 38,32 s pred Nagyom-Raszotzkym.
Autor TASR,aktualizované
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Halifax 3. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 200 m. Talentovaný junior triumfoval v A-finále s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.
Gavlider už v rozjazdách potvrdil, že má v šprinte medailové ambície. Vo finále štartoval v piatej dráhe a dosiahol životný úspech, keď triumfoval časom 38,32 s pred Nagyom-Raszotzkym. Bronz pre Turecko vybojoval Rahmi Karahan. .
Gavlider už v rozjazdách potvrdil, že má v šprinte medailové ambície. Vo finále štartoval v piatej dráhe a dosiahol životný úspech, keď triumfoval časom 38,32 s pred Nagyom-Raszotzkym. Bronz pre Turecko vybojoval Rahmi Karahan. .
MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v Halifaxe
juniori - A-finále K1 na 299 m:
1. Alex GAVLIDER (SR) 38,32 s, 2. Vince Nagy-Raszotzky (Maď.) +0,15, 3. Rahmi Karahan (Tur.) +0.47
juniori - A-finále K1 na 299 m:
1. Alex GAVLIDER (SR) 38,32 s, 2. Vince Nagy-Raszotzky (Maď.) +0,15, 3. Rahmi Karahan (Tur.) +0.47