SKVELÝ VSTUP: Slováci na úvod MS18 zdolali Kanadu 2:1, rozhodol Kazda
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 22. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov úspešne vstúpili do domáceho svetového šampionátu. V stredajšom stretnutí A-skupiny zdolali v Trenčíne favorita z Kanady 2:1 a zaknihovali s ním vôbec prvé víťazstvo v tejto kategórii na vrcholnom turnaji. V predchádzajúcich 14 zápasoch sa z víťazstva vždy tešil zámorský výber. Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 h proti Nórsku.
Slovákov poslal do vedenia v presilovke Samuel Šramatý v druhej tretine, krátko na to vyrovnal Mathis Preston. V tretej tretine rozhodol Timothy Kazda, keď rutinérsky premenil trestné strieľanie.
Opatrný úvod Slovákov využili Kanaďania na prvé ohrozenie bránky, ale Čelko nemusel po strele Valentiniho predviesť ťažký zákrok. Na opačnej strane pohrozil vážnejšie Bernát, ale aj Betts bol na mieste. Vážnejšie to vyzeralo pred Čelkom v 9. minúte, ale Cali v dobrej pozícii netrafil bránku. Potom prišla výborná fáza oboch tímov, šance sa zrodili na jednej i druhej strany a brankári boli v permanencii.
V druhej tretine pokračoval scenár z prvej, hra bola vyrovnaná, po tri a pol minútach však prišiel faul Požgaya a zámorský výber hral prvú presilovku. Čelko však nemusel riešiť žiadnu nebezpečnú príležitosť. Potom prišla výborná šanca Slovákov, Bernát sa dostal do dobrej pozície, ale namieril len do Bettsovho hrudníka. V početnej výhode však prišiel prvý gólový moment, keď vylúčenie Crosekryho potrestal Šramatý a Slováci viedli 1:0. Onedlho však hrali presilovku aj Kanaďania a Preston vyrovnal.
V tretej tretine mali prvú možnosť hráči javorového listu, ale potom sa hra opäť prelievala. Kanaďanom skomplikovala situáciu 45. minúte, keď sa im zranil brankár Betts, musel ho nahradiť Esler. A ten musel v 49. čeliť nepríjemnej situácii, keď Kanaďania faulovali v nájazde Mattu a nasledovalo trestné strieľanie. To Kazda rutinérsky premenil a zabezpečil Slovákom prekvapivé víťazstvo.
MS do 18 rokov (A-skupina):
Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence). Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6012 divákov.
Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath
Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Martin Denis, tréner SR: „Hlavne chcem poďakovať chalanom za toto víťazstvo. To je víťazstvo ich, to nie je o nás tréneroch. Videli ste od úvodnej minúty, že chalani išli po víťazstve, išli sebavedomo a hrali hrdo za Slovensko. A to nás veľmi teší. Chcem pochváliť brankára Denisa Čelka, ktorý zachytal vynikajúco a každého jedného chalana. Aj tých, ktorí nehrali za to, ako povzbudzovali. Chalani, ktorí hrali, tí dali do toho všetko. Bol to tímový obetavý výkon.“
Timothy Kazda, autor rozhodujúceho gólu: „Je to super pocit. My sme si stanovili jasný plán, ako sme chceli hrať a to sa nám podarilo. Trénoval som tento nájazd už odmalička a povedal som si, že to skúsim a uvidím. Našťastie sa to podarilo.“
Samuel Šramatý, strelec prvého gólu SR: „Je to niečo neskutočné. Sme veľmi radi pre fanúšikov. Hrali sme jednoducho a je úžasné zdolať Kanadu hneď prvý zápas. V kabíne sme si to aj zdôrazňovali, že jednoducho sú to chlapci z mäsa a kostí ako my, takže musíme byť draví a drzí.“
Denis Čelko, brankár SR: „Sú to skvelé pocity, je to taký splnený sen. Ale oslavovať môžeme len do polnoci a potom sa pripravíme na ďalšieho súpera. Záver bol neskutočný, to som ešte nezažil, ani som nemohol dýchať. Ale to k tomu patrí a je to vždy krásne, keď takýto tím zdoláte. Lebo víťazstvo lieči.“
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 1 1 0 0 0 6:1 3
2. Slovensko 1 1 0 0 0 2:1 3
3. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Kanada 1 0 0 0 1 1:2 0
5. Nórsko 1 0 0 0 1 1:6 0
