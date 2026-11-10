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SKVELÝ VÝSLEDOK: Cyklistka Hajdúková získala striebro na OH mládeže
Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57).
Autor TASR,aktualizované
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Dakar 10. novembra (TASR) - Slovenská cyklistka Karolína Hajduková získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare striebro v časovke jednotlivkýň. Pre Slovensko vybojovala štvrtú medailu na podujatí.
Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57). Tretie miesto obsadila Ruska Angelina Novolodská. Sedemnásťročná cyklistka už obsadila v Dakare 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom.
Slovensko tak získalo na OH mládeže po troch bronzoch prvé striebro a cenný kov v treťom športe - bronz si vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik. Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg.
Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57). Tretie miesto obsadila Ruska Angelina Novolodská. Sedemnásťročná cyklistka už obsadila v Dakare 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom.
Slovensko tak získalo na OH mládeže po troch bronzoch prvé striebro a cenný kov v treťom športe - bronz si vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik. Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg.
OH mládeže v Dakare - cyklistika - časovka jednotlivkýň:
1. Anel Tašbajová (Kaz.) 11:32,57 min., 2. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) +5,05 s, 3. Angelina Novolodská (Rus.) +11,08
1. Anel Tašbajová (Kaz.) 11:32,57 min., 2. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) +5,05 s, 3. Angelina Novolodská (Rus.) +11,08