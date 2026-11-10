Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Šport

SKVELÝ VÝSLEDOK: Cyklistka Hajdúková získala striebro na OH mládeže

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57).

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dakar 10. novembra (TASR) - Slovenská cyklistka Karolína Hajduková získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare striebro v časovke jednotlivkýň. Pre Slovensko vybojovala štvrtú medailu na podujatí.

Hajduková finišovala v čase 11:37,62 min., rýchlejšia bola na 8,5 km dlhom okruhu len Kazaška Anel Tašbajová (11:32,57). Tretie miesto obsadila Ruska Angelina Novolodská. Sedemnásťročná cyklistka už obsadila v Dakare 13. miesto v pretekoch s hromadným štartom.

Slovensko tak získalo na OH mládeže po troch bronzoch prvé striebro a cenný kov v treťom športe - bronz si vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik. Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg.

OH mládeže v Dakare - cyklistika - časovka jednotlivkýň:

1. Anel Tašbajová (Kaz.) 11:32,57 min., 2. Karolína HAJDUKOVÁ (SR) +5,05 s, 3. Angelina Novolodská (Rus.) +11,08
.

Neprehliadnite

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú