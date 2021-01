SLA varuje pred neúčasťou juniorských reprezentantov na MS

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) varuje pred možnými absenciami juniorských reprezentantov na nadchádzajúcich šampionátoch. V tlačovej správe zaslanej TASR upozornila, že ani šesť dní po rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) nie je jasné, kto sa postará o štart akrobatickej lyžiarky Nikoly Fričovej na MS vo švédskom Idre (7.-13. februára 2021) a MSJ v ruskom Krasnojarsku (15.-28. marca 2021), kde sa má predstaviť aj Michal Oravec. Ohrozený je podľa nej aj štart ôsmich slovenských juniorských reprezentantov v behu na lyžiach na MSJ a MS do 23 rokov vo fínskom Vuokatti (7. - 14. februára) a MS v nemeckom Oberstdorfe (23. februára - 7. marca), účasť Evy Hanicovej, Martina Jozsu a krosárov Kataríny Pitoňákovej, Sáry Pitoňákovej, Samuela Sakála a Jakuba Tomašáka na MSJ v snoubordingu v Krasnojarsku (15. - 28. marca), Kataríny Pitoňákovej na MS v Idre a mladých reprezentantov v alpskom lyžovaní na MS v Cortine d'Ampezzo (9.-21. februára) či MSJ v bulharskom Bansku (3. - 5. marca).



Po tom, čo sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením SLA a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou novovznikajúceho Združenia/zväzu slovenských lyžiarov (ZSL). Ministerstvo následne odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa neho nie je pravda, že z už bývalého národného športového zväzu odišla väčšina športovcov.



Športová redakcia TASR uverejňuje stanovisko SLA v plnom znení a bez redakčných úprav:



"Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa v utorok 19.1.2021 stretla na pôde MŠVVaŠ, vďaka zásahu ministra Branislava Gröhlinga, so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom. Žiaľ rokovanie skončilo s viacerými otáznikmi. Najhoršou správou je, že ani šesť dní po rokovaní SLA nevie, kto sa postará o juniorskú reprezentáciu SR. Napríklad Nikola Fričová by sa mala zúčastniť na MS - Idrje Fall (SWE) už 7.-13.2.2021, následne s akrobatickým lyžiarom Michaelom Oravcom MSJ - Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021, osem reprezentantov v behu na lyžiach má vrchol sezóny na MSJ a MS U23 vo fínskom Vuokatti od 7. - 14.2.2021, MS v nemeckom Oberstdorfe sú na programe 23.2. - 7.3.2021, Eva Hanicová, Martin Jozsa na MSJ - Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021a, snowboard crossári Katarína Pitoňáková, Sára Pitoňáková, Samuel Sakál a Jakub Tomašák na MSJ - Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021, ďalej Katarína Pioňáková MS Idre Fjall (SWE), zjazdoví lyžiari MS Cortina a MSJ Bansko. Nemá ich kto financovať. Juniorskí reprezentanti sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou stanú ďalšími obeťami hrubého zásahu ministerstva do lyžiarskeho hnutia, ktorého sme svedkami od 1.12.2020.



Zástupcovia SLA, ktorí sa zúčastnili utorkového zasadnutia na MŠVVaŠ boli nemilo prekvapení. Pracovníci ministerstva vytvorili dojem, že nie sú na rokovanie pripravení. Napriek zrejmým témam diskusie (listy SLA z 31.12.2020, 04.01.2021 a niekoľko listov z decembra 2020) nepredložili žiadne relevantné dôkazy ani dokumenty, ktoré by dokazovali opodstatnenie odobratia osvedčenia o uznaní za národný športový zväz. Hoci Slovenská lyžiarska asociácia k 15.1.2021 mala 7434 členov a zastupuje majoritu lyžiarskych olympionikov, reprezentantov, športovcov, detí, mládeže, trénerov i športových odborníkov. Rovnako neboli zodpovedané mnohé otázky, na ktoré zástupca ministerstva Peter Dedík, poverený generálny riaditeľ sekcie športu, odpovedal, že dajú odpoveď písomne, bez určenia časového horizontu, ktorý vraj nebudú špecifikovať. Aj napriek upozorneniu, že takýto postup voči reprezentantom SR združených v SLA nie je počas prebiehajúcej sezóny možný. Celkovo debata neprebiehala na odbornej úrovni, skončila bez akýchkoľvek konštruktívnych záverov a z tohto stretnutia SLA nedostala žiadny zápis.



MŠVVŠ vo svojich vyhláseniach sľubovalo, že reprezentačné tímy SR budú pod gesciou SOŠV a peniaze im budú pridelené cez národné športové centrum (NŠC). Nestalo sa tak. SLA má najnovšie svojich členov (hoci sú reprezentantmi SR a ide aj o väčšinu olympionikov) financovať sama. Blokovaním finančných prostriedkov z FIS i ministerstva je SLA v januári 2021 v deficite viac ako -350 000 eur a na sezónu 2021 nedostala na reprezentáciu SR od štátu ani 1,- euro.



Takže MŠVVŠ SR si váži 33 slovenských reprezentantov a olympionikov v lyžovaní spôsobom, že od začiatku decembra ako aj uprostred sezóny ich nechá bez akejkoľvek podpory. A tak bratia Žampovci, Klaudia Medlová, Alena Procházková, Ján Koristek, Samuel Jaroš, Michael Oravec, Nikola Fričová, Eva Hanicová, Marián Sumka, sestry Pitoňákové a mnoho ďalších sú fakticky hodení cez palubu. Podporu tak dostanú iba zjazdári a z iných úsekov (2), ktorí sú aktuálne členmi občianskeho združenia ZSL. Ako sa majú celé tímy reprezentantov teraz, niekoľko týždňov sústrediť na výkon, keď ani nevedia, či na MS pôjdu? Toto je tá aktivita „na očistu športu“, ktorá údajne nepoškodí žiadneho športovca!



"Ďakujeme pánovi ministrovi za ústretovosť a pozvanie na stretnutie na pôde MŠVVaŠ. Je nám však veľmi ľúto, že sme nútení konštatovať, že toto rokovanie neprinieslo zatiaľ žiadny významnejší posun vpred. Možno niečo zmení písomné vyjadrenie z ministerstva, lenže čas hrá proti našim reprezentantom. Tento týždeň je potrebné objednať letenky na MSJ a my nevieme, či ich rezervovať. V takomto napätí športovci nemôžu fungovať uprostred sezóny, čo sme dôrazne prezentovali na stretnutí 19.01.2021 ako štátnemu tajomníkovi, tak aj Petrovi Dedíkovi, poverenému riaditeľovi sekcie športu na ministerstve. Vnímam to, ako ďalšie veľké pochybenie a poškodenie zo strany ministerstva,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.



Na rokovaní sa zúčastnili štyria zástupcovia ministerstva. Zástupcov za SLA prijali troch. A hoci jedno miesto na strane SLA bolo voľné, kontrolórku SLA na ministerstvo ani nepustili."