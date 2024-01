Slafkovského bod nestačil Montrealu na ľade Tampy, Černák nedohral

NHL - výsledky:



Minnesota - Winnipeg 2:3, Detroit - Boston 3:5, Ottawa - Buffalo 5:1, Pittsburgh - NY Islanders 3:1, Tampa Bay - Montreal 4:3 /Slafkovský za hostí 0+1/, Anaheim - Edmonton 2:7, Calgary -Philadelphia 4:3, Colorado - San Jose 3:1, Dallas - Chicago 8:1

New York 1. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v silvestrovskom programe zámorskej NHL jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Tampy Bay 3:4. Duel v drese domácich nedohral jeho krajan Erik Černák po tvrdom hite od Josha Andersona na začiatku druhej tretiny. Calgary v zostave s Adamom Ružičkom a Martinom Pospíšilom zdolalo Philadelphiu 4:3. Marc-Andre Fleury z Minnesoty sa ako štvrtý brankár dostal na métu 1000 zápasov v profilige.Montreal stratil v stretnutí s Tampou dvojgólový náskok, keď inkasoval štyrikrát za sebou. V 58. minúte ešte vykresal pre hostí nádej Nick Suzuki, ktorý sa po teči Slafkovského pred bránkou dostal k odrazenému puku a z uhla znížil na 3:4, no vyrovnať sa už Canadiens nepodarilo. Slafkovský si pripísal trinásty bod v sezóne (4+9), odohral 20:42 min a mal jednu strelu. Černák strávil na ľade iba 6:39 min s mínusovým bodom, keďže v 25. minúte zostal za vlastnou bránkou otrasený po narazení od Andersona. Ten dostal po skúmaní videa od rozhodcov dvojminútový trest a navyše aj päť minút za následnú bitku s Lukom Glendeningom, ktorý išiel Černáka okamžite "pomstiť". Zdravotný stav Černáka klub bezprostredne po zápase nešpecifikoval.Hviezdou Tampy bol s gólom a asistenciou Nikita Kučerov, ktorý sa ako prvý v sezóne dostal cez 60-bodovú hranicu. Kapitán Steven Stamkos mal jednu asistenciu vo svojom 1038. dueli za Lightning, čím prekonal klubový rekord Vincenta Lecavaliera. Montreal dosiahol kuriózny gól cez celé klzisko na 2:0 - po zákroku brankára hostí Sama Montembeaulta očakávali hráči Tampy prerušenie hry, no hvizd od rozhodcov neprišiel a Jonathan Kovacevic po rýchlom rozohraní trafil presne z vlastnej tretiny do opustenej bránky súpera, z ktorej Jonas Johansson na chvíľu vykorčuľoval.Calgary rozhodlo o triumfe nad Philadelphiou tromi gólmi v tretej tretine, po dva body za gól a asistenciu si pripísali Dennis Gilbert i Blake Coleman. Andrew Mangiapane mal tri asistencie. Slováci v tíme domácich nebodovali, Pospíšil odohral 9:16 min a mal jeden dvvojminútový trest, Ružička zakončil duel s minutážou 8:12 a jednou strelou na bránku.Mason Marchment sa blysol hetrikom a asistenciou v drese Dallasu, ktorý deklasoval na svojom ľade Chicago 8:1. Tyler Seguin pridal tri body (1+2). Päťbodový večer zažil premiérovo v kariére Warren Foegele, ktorý dvoma presnými zásahmi a tromi asistenciami výrazne prispel k víťazstvu Edmontonu v aréne Anaheimu 7:2. Nemecký útočník Leon Draisaitl dosiahol gól a dve asistencie a "olejári" vyhrali piaty duel v sérii, všetky na ľade súperov.Marc-Andre Fleury je štvrtý brankár v histórii, ktorý v základnej časti NHL odchytal aspoň 1000 zápasov. Jubilejný večer mu však pokazili hráči Winnipegu, ktorí na ľade jeho Minnesoty uspeli 3:2. Bodovali tak už vo ôsmom dueli za sebou. Aspoň tisíc zápasov majú v NHL na konte spomedzi brankárov aj Martin Brodeur (1266), Roberto Luongo (1044) a Patrick Roy (1029).Hráči San Jose prehrali ôsmy duel za sebou, keď na ľade Colorada podľahli 1:3. Nathan MacKinnon mal za domácich dve asistencie a šnúru zápasov s aspoň jedným bodom v domácich dueloch od začiatku sezóny natiahol už na číslo 19.