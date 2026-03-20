Slafkovského gól na body nestačil, Černák s dvoma asistenciami
Slafkovský v 38. minúte pri presilovke otvoril skóre duelu a Montreal išiel do tretej časti s tesným vedením.
Autor TASR
New York 20. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil 25. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, no jeho Montrealu na body nestačil, keďže Canadiens prehrali v Detroite 1:3. Obranca Erik Černák pomohol dvoma asistenciami k výhre Tampy Bay na ľade Vancouveru Canucks 6:2 a dosiahol deväť bodov v sezóne (1+8). Pavol Regenda nastúpil v treťom útoku San Jose, ktoré prehralo doma s Buffalom vysoko 0:5.
Slafkovský v 38. minúte pri presilovke otvoril skóre duelu a Montreal išiel do tretej časti s tesným vedením. Tá však patrila domácim, v 43. minúte vyrovnal J.T. Compher, v 57. ich poslal do vedenia Alex DeBrincat a pri snahe Canadiens vyrovnať pri hre bez brankára upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 Andrew Copp. Slafkovský odohral 19:52 minút, mal dva mínusové body, až päť striel na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu. V 68 dueloch prebiehajúceho ročníka nazbieral už 57 bodov (25+32) a bodoval v piatich dueloch v sérii (2+3). Montrealu patrí štvrté miesto v nabitej Východnej konferencii, deviati NY Isladners naň strácajú iba bod.
Černák odohral na ľade najslabšieho tímu súťaže 20:05 minút, pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden blok. Tampa, ktorú potiahli trojbodoví Nikita Kučerov a Anthony Cirelli (obaja 1+2), figuruje na treťom mieste Východnej konferencie o štyri body pred Montrealom.
Regenda odohral pri prehra 14:16 minút, zaznamenal jeden mínusový bod, tri bodyčeky a raz uspel na vhadzovaní. Sharks prehrali tretíkrát po sebe a z jedenástej priečky na západe strácajú dva body na postupové pozície.
Boston zvíťazil nad Winnipegom 6:1 a drží siedmu priečku na východe. Až štyria jeho hráči na čele s Davidom Pastrňákom zaznamenali gól a asistenciu. Florida zvíťazila v repríze vlaňajšieho finále na ľade Edmontonu 4:0 vďaka výkonu brankára Sergeja Bobrovského, ktorý kryl všetkých 21 striel domácich. Čisté konto dosiahol aj Karel Vejmelka, ktorý priviedol Utah k výhre vo Vegas 4:0.
Slafkovský v 38. minúte pri presilovke otvoril skóre duelu a Montreal išiel do tretej časti s tesným vedením. Tá však patrila domácim, v 43. minúte vyrovnal J.T. Compher, v 57. ich poslal do vedenia Alex DeBrincat a pri snahe Canadiens vyrovnať pri hre bez brankára upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 Andrew Copp. Slafkovský odohral 19:52 minút, mal dva mínusové body, až päť striel na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu. V 68 dueloch prebiehajúceho ročníka nazbieral už 57 bodov (25+32) a bodoval v piatich dueloch v sérii (2+3). Montrealu patrí štvrté miesto v nabitej Východnej konferencii, deviati NY Isladners naň strácajú iba bod.
Černák odohral na ľade najslabšieho tímu súťaže 20:05 minút, pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden blok. Tampa, ktorú potiahli trojbodoví Nikita Kučerov a Anthony Cirelli (obaja 1+2), figuruje na treťom mieste Východnej konferencie o štyri body pred Montrealom.
Regenda odohral pri prehra 14:16 minút, zaznamenal jeden mínusový bod, tri bodyčeky a raz uspel na vhadzovaní. Sharks prehrali tretíkrát po sebe a z jedenástej priečky na západe strácajú dva body na postupové pozície.
Boston zvíťazil nad Winnipegom 6:1 a drží siedmu priečku na východe. Až štyria jeho hráči na čele s Davidom Pastrňákom zaznamenali gól a asistenciu. Florida zvíťazila v repríze vlaňajšieho finále na ľade Edmontonu 4:0 vďaka výkonu brankára Sergeja Bobrovského, ktorý kryl všetkých 21 striel domácich. Čisté konto dosiahol aj Karel Vejmelka, ktorý priviedol Utah k výhre vo Vegas 4:0.
výsledky:
Columbus - NY Rangers 6:3, Detroit - Montreal 3:1 /SLAFKOVSKÝ za hostí 1+0/, Ottawa - NY Islanders 3:2, Boston - Winnipeg 6:1, Minnesota - Chicago 1:2, Nashville - Seattle 3:1, Edmonton - Florida 0:4, San Jose - Buffalo 0:5, Vegas - Utah 0:4, Vancouver - Tampa Bay 2:6 /ČERNÁK za hostí 0+2/, Los Angeles - Philadelphia 3:4 pp a sn
Columbus - NY Rangers 6:3, Detroit - Montreal 3:1 /SLAFKOVSKÝ za hostí 1+0/, Ottawa - NY Islanders 3:2, Boston - Winnipeg 6:1, Minnesota - Chicago 1:2, Nashville - Seattle 3:1, Edmonton - Florida 0:4, San Jose - Buffalo 0:5, Vegas - Utah 0:4, Vancouver - Tampa Bay 2:6 /ČERNÁK za hostí 0+2/, Los Angeles - Philadelphia 3:4 pp a sn