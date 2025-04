Slafkovského Montreal prehral s Washingtonom aj druhý zápas v play off

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



štvrťfinále Východnej konferencie



druhý zápas



Washington Capitals - Montreal Canadiens 3:1



Góly: 24. McMichael (Raddysh), 25. Strome (Beauvillier, Leonard), 60. McMichael (Dubois, Wilson) - 22. Dvorak (Anderson, Gallagher). Brankári: Thompson - Montembeault, strely na bránku: 32:26.



/stav série: 2:0/







štvrťfinále Západnej konferencie



druhé zápasy



Colorado - Dallas 1:1 v predĺžení







Los Angeles - Edmonton 6:2 v 3. tretine





Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 22:33 0 0 0 -2 5 0



/pozn.: počet odohraných minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom aj v druhom zápase 1. kola play off NHL. V noci na štvrtok triumfovali 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 2:0. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese hostí nebodoval. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body a s piatimi strelami bol najaktívnejší zo všetkých hráčov zápasu.Canadiens išli do vedenia v 22. minúte, keď sa presadil Christian Dvorak. Obrana domácich na čele s brankárom Loganom Thompsonom im však už viac nedovolila. Capitals už krátko na to otočili skóre dvomi gólmi, ktoré delilo iba 60 sekúnd. Najskôr sa presadil Connor McMichael, na ktorého nadviazal Dylan Strome. McMichael neskôr uzavrel skóre do prázdnej bránky. Slafkovský nastúpil tradične na krídle prvej formácie Canadiens. Na ľade strávil 22:33 minút a prezentoval sa aj tromi bodyčekmi. V tretej tretine v snahe cloniť Thompsonovi vo výhľade zdvihol nohu a zasiahol ho korčuľou do ruky. Brankár domácich napokon pokračoval v zápase. Slafkovského krajan z tímu Capitals Martin Fehérváry už v prebiehajúcej sezóne do hry nezasiahne, po operácii menisku sa pre neho predčasne skončila. Najvyššie nasadený tím Východnej konferencie Washington vedie nad Montrealom už 2:0 na zápasy. Tretí duel je na programe v noci na sobotu v montrealskom Bell centre.