Slafkovského pri zemi udržia rodičia, Jurča prekvapila podpora klubu

Na snímke sprava slovenskí hráči Juraj Slafkovský a Miloš Roman a uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay oslavujú po zisku bronzu počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke slovenský hokejista Tomáš Jurčo oslavuje po zisku bronzu po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 24. februára (TASR) - Košickí hokejoví rodáci Juraj Slafkovský a Tomáš Jurčo ešte pred odchodom do svojich klubov ukázali fanúšikom v Steel aréne bronzové medaily. Obaja si v nahustenom programe, ktorý vyplynul z osláv historického úspechu na ZOH v Pekingu, našli čas na návštevu extraligového zápasu Košíc s Novými Zámkami (2:5), pred ktorým vhodili čestné buly. Pre oboch išlo o návrat do známeho prostredia, ani jeden z nich však, paradoxne, doteraz nenastúpil za košické A-mužstvo.Obaja odišli do sveta v tínedžerskom veku a ich kariéry sa odvíjajú ďaleko za hranicami. Od košického klubu dostali symbolické dresy s číslami 20 (Slafkovský) a 13 (Jurčo) a užili si aj skandovanie svojich mien od divákov. Pre oboch išlo o jednu z viacerých spoločenských akcií, na ktorých sa zúčastnili po príchode z Pekingu. Hokejovou celebritou sa stal najmä Slafkovský, ktorý zažiaril siedmimi gólmi i ocenením pre najužitočnejšieho hráča (MVP). Zároveň sa dostal aj do All Star tímu olympijského turnaja, na ktorom bol vo veku 17 rokov najmladší hráč. Za nedávne týždne výrazne vzrástla jeho popularita, pribudli mu tisícky fanúšikov na sociálnych sieťach a jeho meno sa objavovalo na titulkách prestížnych svetových médií. Rizika, že by sa mu z toho zatočila hlava, sa neobáva:poznamenal Slafkovský.Talentovaný krídelník naberie v piatok kurz Fínsko, kde sa pripojí k svojmu klubu TPS Turku. V doterajšom priebehu sezóny 2021/2022 nastúpil za A-mužstvo v 21 zápasoch a získal v nich štyri kanadské body (1+3). Odohral aj 11 zápasov v tamojšej juniorskej súťaži (6+12). Pred odchodom do Pekingu nemal istú pozíciu v A-tíme:Zimná olympiáda znamenala pre Slafkovského životný úspech, avšak sezóna 2021/2022 sa ňou nekončí, práve naopak. Pred sebou má mimoriadne nabitý program, keďže okrem klubových povinností má v pláne aj štart na turnaji I. divízie MS hráčov do 18 rokov, na ktorých by Slovensku rád pomohol k návratu medzi elitu. Okrem toho by rád štartoval aj na MS vo Fínsku a v hre je aj jeho účasť na opakovaných MS hráčov do 20 rokov, ktoré sa napokon odohrajú počas augusta. A aby toho nebolo málo, v júni ho čaká draft, na ktorom by podľa zámorských skautov mal atakovať priečky v prvej desiatke.poznamenal s úsmevom.Tomáš Jurčo absolvoval draft a juniorské šampionáty pred desaťročím, v Pekingu už patril k skúseným hráčom. Po najväčšom úspechu doterajšej kariéry a oslavách s tisíckami fanúšikov v Bratislave zamieril na pár dní aj do rodného mesta.priznal s úsmevom.Jazdu na otvorenom autobuse po bratislavských uliciach si naplno užil:Domov sa tešil aj pre záruku lepšej stravy, než akú mal v dejisku ZOH.priznal Jurčo a podobný osud mal aj Slafkovský:priznal "Slafko".Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) zrušilo zostávajúce zápasy základnej časti a od 1. marca sa začne play off. Jurčov tím Barys Nur-Sultan bude z pozície ôsmeho mužstva Východnej konferencie čeliť najlepšiemu tímu doterajšieho priebehu ročníka Metallurgu Magnitogorsk. Slovenský útočník dostal po návrate z Pekingu niekoľko dní voľno, aby si vychutnal oslavy úspechu.poznamenal krídelník, ktorý v 17 zápasoch v tejto sezóne KHL nazbieral 11 bodov (3+8).V klube mu po návrate zo ZOH avizovali špeciálne privítanie.prezradil Jurčo.