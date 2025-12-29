< sekcia Šport
Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu týždňa
V dvoch zápasoch si 21-ročný útočník pripísal tri góly a dve asistencie a pomohol Montrealu Canadiens k natiahnutiu bodovej série na päť duelov.
Autor TASR,aktualizované
New York 29. decembra (TASR) - Slovenského hokejistu Juraja Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu uplynulého týždňa v zámorskej NHL. V dvoch zápasoch si 21-ročný útočník pripísal tri góly a dve asistencie a pomohol Montrealu Canadiens k natiahnutiu bodovej série na päť duelov.
Slafkovský odohral v noci na pondelok na ľade Tampy Bay jeden zo svojich najlepších zápasov v zámorskej NHL. Dvoma gólmi a asistenciou pomohol Montrealu aspoň k zisku bodu, keď exceloval v tretej tretine. Canadiens na ľade divízneho rivala prehrávali dvakrát o tri góly, ale nakoniec získali bod, ktorý v čase 59:56 zariadil slovenský útočník gólom na 4:4. V noci na stredu proti Bostonu Bruins prispel gólom a asistenciou k víťazstvu 6:2 a predtým, 22. decembra, zaznamenal dve asistencie pri prehre 3:4 po nájazdoch na ľade Pittsburghu Penguins.
Bodoval už vo štvrtom zápase za sebou a počas tejto série nazbieral osem bodov (4+4). V NHL hrá Slafkovský štvrtú sezónu, v 38 dueloch strelil 13 gólov a nazbieral 28 bodov. Jeho maximom je 51 bodov z uplynulého ročníka. Celkovo odohral v profilige 238 zápasov, strelil v nich 55 gólov a zaznamenal 139 bodov.
Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili útočníka Nikutu Kučerova, ktorý zaznamenal štyri góly a dve asistencie v troch zápasoch. Pomohol tak Tampe Bay Lightning k stopercentnému týždňu a posunu na 2. miesto v Atlantickej divízii. Tridsaťdvaročný Kučerov je po 34 zápasoch aktuálnej sezóny s bilanciou 17 gólov a 32 asistencií (49 bodov) siedmy v bodovaní NHL.
Ocenenie druhá hviezda týždňa si vyslúžil fínsky útočník Eeli Tolvanen, ktorý zaznamenal bilanciu dva góly a štyri asistencie v troch dueloch. Tímu Seattle Kraken pomohol k štvorzápasovej víťaznej sérii. Informácie priniesol portál nhl.com.
