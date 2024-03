Slafkovskému sa darí. Bodoval v 9. dueli za sebou

NHL - výsledky:



Florida - NY Islanders 2:3,

Montreal - Philadelphia 4:1 /Slafkovský za domácich 0+1/,

Ottawa - Chicago 2:0,

Pittsburgh - Columbus 3:2,

Toronto - Washington 5:1,

Carolina - Detroit 4:0,

Minnesota - San Jose 3:1,

St. Louis - Calgary 5:3,

Winnipeg - Vegas 1:4,

Colorado - NY Rangers 2:3 pp a sn,

Edmonton - Los Angeles 4:1,

Arizona - Nashville 8:4,

Seattle - Anaheim 4:2,

Vancouver - Dallas 1:3



New York 29. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bodoval v zámorskej NHL prvýkrát v kariére v deviatich dueloch za sebou. Asistenciou sa podieľal na triumfe Montrealu nad Philadelphiou 4:1. V 14-zápasovom programe bodoval ako jediný zo Slovákov, Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Toronte 1:5 a Calgary s Martinom Pospíšilom podľahlo na ľade St. Louis 3:5. Po New Yorku Rangers si miestenku do play off definitívne zabezpečili Dallas, Carolina, Florida a aj Boston, hoci v noci na piatok nehral.Montreal vyhral tretíkrát za sebou prvýkrát v sezóne a podiel na tom mal aj Slafkovský, ktorý prihral v 13. minúte na úvodný gól súboja s Flyers. V presilovej hre pohotovo z prvej poslal krížny pas na Nicka Suzukiho a ten sa tak premiérovo v kariére dočkal 30-gólovej sezóny. Slovenský útočník odohral 15:40 min, mal jednu strelu, šesť hitov a ziskom svojho 41. bodu (15+26) v prebiehajúcom ročníku vylepšil vlastný klubový rekord v počte nazbieraných bodov v tínedžerskom veku. V sobotu oslávi Slafkovský 20. narodeniny a tieto rekordné štatistiky tak už nezveľadí. Jeho deväťzápasová séria s aspoň jedným bodom je okrem klubového rekordu aj tretia najdlhšia medzi tínedžermi v histórii NHL. Patrick Laine bodoval v 15 dueloch za Winnipeg v sezóne 2017/18 a Andrej Svečnikov v jedenástich za Carolinu v ročníku 2019/20. Suzuki i Joel Armia mali zhodne dva body (1+1) a obranca Mike Matheson tri asistencie za Montreal, prehra Flyers dala postupovú definitívu Bostonu.Philadelphia je napriek prehre naďalej v hre o play off s náskokom bodu pred Washingtonom, ktorý vyšiel naprázdno v Toronte (1:5). Tyler Bertuzzi dal za domácich dva góly a po otrase mozgu a 12-zápasovej absencii sa strelecky presadil aj obranca Mark Giordano. Do hry napriek chorobe zasiahol za Toronto aj Auston Matthews, mal asistenciu a až 10 striel na bránku. Fehérváry strávil na ľade 19:41 min, nazbieral tri mínusové body a tri hity. Dva plusové body si napriek prehre Calgary so St. Louis 3:5 pripísal Pospíšil, mal aj dve strely, štyri hity a minutáž 13:10. Pavel Bučnevič skóroval dvakrát za Bluesmanov, ktorí strácajú päť bodov na Los Angeles a posledné postupové miesto zo Západnej konferencie. Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy Seattlu, ktorý vyhral nad Anaheimom 4:2.Dallas si zaistil miestenku vo vyraďovačke vďaka víťazstvu na ľade Vancouveru 3:1 a iba o bod zaostáva za lídrom súťaže New Yorkom Rangers. Gól a dve asistenciu zaznamenal Roope Hintz, víťazný gól strelil 188 sekúnd pred koncom tretej periódy Jamie Benn. Carolina aj zásluhou čistého konta Frederika Andersena zdolala Detroit 4:0 štyrmi gólmi v druhej tretine a má vo vrecku miestenku do play off, prehra Red Wings pomohla zároveň do vyraďovačky aj Floride, hoci nestačila doma na New York Islanders 2:3.Na postupovú istotu si ešte musí počkať Colorado, ktoré podľahlo doma New Yorku Rangers 2:3 po nájazdoch. Nathan MacKinnon sa v drese "" do štatistík nezapísal, jeho bodová šnúra sa tak skončila na čísle 19 a domáca séria s aspoň bodom na čísle 35 - päť zápasov za absolútnym rekordom, ktorý drží Wayne Gretzky (40 zápasov za Los Angeles Kings v sezóne 1988/89). Logan Cooley dal svoj prvý hetrik v NHL a jeho Arizona triumfovala 8:4 nad Nashvillom. "Predátori" nebodovali prvýkrát po 18 dueloch. Clayton Keller si v drese domácich pripísal gól a tri asistencie.