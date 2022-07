Slafkovský s druhým striebrom v Augsburgu: „Nemám slov

MS vo vodnom slalome v Augsburgu - finále:



C1Ž:



1. Andrea Herzogová (Nem.) 111,72 s (2),

2. Jessica Foxová (Aus.) +0,92 s (0),

3. Mallory Franklinová +5,33 (2),

4. Kimberley Woodsová (obe V. Brit.) +6,02 (2),

5. Marta Bertoncelliová (Tal.) +7,80 (2),

6. Marjorie Delassusová (Fr.) +9,40 (8),

7. Gabriela Satková (ČR) +10,15 (8),

8. Noemie Foxová (Aus.) +11,80 (2),

9. Viktorija Usová (Ukr.) +12,46 (0),

10. Martina Satková (ČR) +13,95 (6),

...

Semifinále:

18. Zuzana PAŇKOVÁ +13,98 (2),

20. Soňa STANOVSKÁ +15,62 (2),

23. Emanuela LUKNÁROVÁ +16,76 (8)







C1M:



1. Sideris Tasiadis (Nem.) 101,05 s (0),

2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) +1,18 s (4),

3. Franz Anton (Nem.) +1,61 (0),

4. Benjamin Savšek (Slovin.) +2,01 (2),

5. Matej BEŇUŠ (SR) +2,01 (0),

6. Mewen Debliquy (Fr.) +3,56 (0),

7. Vojtěch Heger (ČR) +4,14 (2),

8. Adam Burgess (V. Brit.) +5,79 (2),

9. Václav Chaloupka (ČR) +6,02 (2),

10. Kacper Sztuba (Poľ.) +49,23 (50)

Augsburg 31. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský skončil druhý vo finále C1 na MS vo vodnom slalome. Na víťazného Nemca Siderisa Tasiadisa stratil 1,18 sekundy a štvrté striebro z C1 na svetovom šampionáte získal napriek štyrom trestným sekundám. Pódium doplnil Tasiadisov krajan Franz Anton so stratou 1,61 s.Slafkovskému tak opäť uniklo individuálne zlato v C1, na konte má 10 titulov z kanoistickej hliadky.uviedol 39-ročný Slovák pre RTVS. V predchádzajúcom období viackrát zvažoval ukončenie kariéry, no v Augsburgu získal striebro aj v 3xC1 a nedávno triumfoval v pretekoch SP v Tacene.Pre Slovensko to dlho vyzeralo na dva cenné kovy, keď v najlepšej trojke figuroval aj Matej Beňuš. Ten nakoniec obsadil piate miesto a na Antona mu chýbalo 0,64 s.opísal svoj výkon Beňuš.Domáci fanúšikovia sa mohli zo zlata tešiť aj ženskej C1 po triumfe Andrei Herzogovej. Vyšiel jej najmä záverečný sektor, kde získala viac ako šesť sekúnd. Druhá Jessica Foxová na ňu stratila 0,92 sekundy.Herzogová pridala na svoje konto druhý titul v C1, premiérový získala pred tromi rokmi v španielskom La Seu.uviedla bezprostredne po pretekoch 22-ročná pretekárka v televíznom prenose. Najlepší čas v hodnote 111,72 dosiahla napriek dvom trestným sekundám.Foxová urobila chybu hneď v úvode, keď si príliš nadbehla druhú bránku, no celkovo mala o niečo konzistentnejšiu jazdu než Herzogová. Nakoniec však obsadila druhé miesto a ako svetová jednotka v C1 i K1 je v Augsburgu zatiaľ bez zlata. Pódium doplnila s výraznejšou stratou Britka Mallory Franklinová (+5,33), ktorá si pripísala dve trestné sekundy.Finále bolo bez účasti slovenských reprezentantiek. Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová skončili v semifinále, pričom najlepší výkon predviedla prvá z nich. Na postup jej chýbalo 6,50 s.