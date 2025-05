Slafkovský a Černák majú po sezóne, Washington a Tampa Bay postúpili

NHL - play off, 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piate zápasy:



Washington Capitals - Montreal Canadiens 4:1



/konečný stav série: 4:1, Washington postúpil do semifinále konferencie/







Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3:6



/konečný stav série: 1:4, Florida postúpila do semifinále konferencie/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piaty zápas:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 5:3



/stav série: 3:2/

New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu i Floridy postúpili do semifinále Východnej konferencie NHL, pre Montreal i Tampu Bay sa sezóna skončila. Canadiens v zostave aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na štvrtok na ľade Capitals 1:4 a rovnakým pomerom aj v celej sérii. Hráči Lightning v obrane aj s Erikom Černákom doma podľahli Panthers 3:6 a celkovo 1:4 na zápasy.Slafkovský odohral v prvej formácii 19:00 min a zapísal si dva mínusové body, 7a žiadnu strelu na bránku. Raz sa nechal vylúčiť a práve počas jeho pobytu na trestnej lavici Alexander Ovečkin otvoril v 10. minúte skóre duelu. Domáci viedli po dvoch tretinách 3:0, nádej vykresal v 43. minúte Emil Heineman, no v závere upravil skóre do prázdnej bránky Brandon Duhaime. Washington čaká v 2. kole play off Carolina.Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici, odohral 17:07 min a zaznamenal 3 strely na bránku, jeden mínusový bod a dvaVíťazný gól Floridy na 4:3 dal v 36. minúte Sam Bennett. Panthers čaká v semifinále konferencie víťaz série Toronto - Ottawa.Winnipeg zvíťazil nad St. Louis 5:3. V sérii sa ujal vedenia 3:2 na zápasy.