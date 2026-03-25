Slafkovský a Černák zaznamenali víťazné góly
Presné zásahy Slafkovského a Černáka sa do štatistík zapísali ako víťazné.
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Montrealu Canadiens 5:2 nad lídrom Východnej konferencie Carolinou Hurricanes. Gól strelil aj obranca Erik Černák a Tampa Bay aj jeho zásluhou zvíťazila nad Minnesotou 6:3. Do kanadského bodovania sa v noci na stredu zapísali aj útočník Dalibor Dvorský, keď asistoval pri víťazstve St. Louis nad Washingtonom 3:0 a obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey v Dallase 6:4.
Presné zásahy Slafkovského a Černáka sa do štatistík zapísali ako víťazné. Kanonier Montrealu v 30. minúte zvýšil na 3:2, člen druhej obrannej formácie skóroval v 58. minúte na 4:3. Nemec prihrával na úvodný gól Jacka Hughesa v 5. minúte, Dvorský bol pri góle Otta Stenberga na 2:0 v 53. minúte v stretnutí, v ktorom sa v drese súpera predstavil aj Martin Fehérváry. Zo Slovákov sa na ľade objavili ešte Martin Pospíšil pri triumfe Calgary nad Los Angeles 3:2 po nájazdoch a Pavol Regenda v neúspešnom zápase San Jose v Nashville 3:6.
NHL - výsledky:
Boston - Toronto 2:4, Detroit - Ottawa 2:3, Florida - Seattle 5:4 pp a sn, Montreal - Carolina 5:2 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1/, New York Islanders - Chicago 3:4, Philadelphia - Columbus 2:3, Pittsburgh - Colorado Avalanche 2:6, Tampa Bay - Minnesota 6:3 /E. ČERNÁK (Tampa) 1+0, Dallas - New Jersey 4:6 /Š. NEMEC (New Jersey) 0+1, Nashville - San Jose 6:3, St. Louis - Washington 3:0 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 0+1/, Winnipeg - Vegas 4:1, Calgary - Los Angeles Kings 3:2 pp a sn, Utah - Edmonton 2:5, Vancouver - Anaheim 3:5
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
