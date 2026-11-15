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Slafkovský a Dvorský pri prehrách bodovali, McDavid dosiahol métu
Slafkovský v 31. minúte asistoval pri góle kapitána Canadiens Nicka Suzukiho, keď ho našiel medzi kruhmi a ten bekhendom po otočke znížil na 1:2.
Autor TASR
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New York 15. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský si v zámorskej NHL pripísali po jednej asistencii. Montreal však podľahol doma Coloradu 1:4 a St. Louis prehralo s Floridou rovnakým výsledkom. Kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu dosiahol ako prvý hráč profiligy za uplynulých 31 rokov hranicu 50 bodov už v 21. zápase sezóny, jeho tím vyhral v Toronte 1:0.
Slafkovský v 31. minúte asistoval pri góle kapitána Canadiens Nicka Suzukiho, keď ho našiel medzi kruhmi a ten bekhendom po otočke znížil na 1:2. Slovenský krídelník odohral 20:15 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, tri bodyčeky a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Montreal prehral v riadnom hracom čase prvýkrát po dvanástich zápasoch. Výnimočný večer absolvoval 41-ročný obranca Colorada Brent Burns, ktorý ako štrnásty hráč v histórii NHL nastúpil na 1600. zápas v základnej časti.
Bratia Brady a Matthew Tkachukovci sa výraznou mierou podieľali na víťazstve Floridy na ľade St. Louis 4:1. Pred stretnutím si spoločne uctili svojho otca Keitha, ktorého nedávno uviedli do Hokejovej siene slávy. Brady Tkachuk strelil úvodný gól duelu a obaja bratia si pripísali na konto po jednej asistencii. Dvorský bodoval v 58. minúte, keď v presilovej hre po jeho tvrdej strele dorazil puk do bránky hostí Dylan Holloway. Dvorský na ľade strávil 14:50 minúty, vyslal štyri strely.
Brankár Connor Hellebuyck sa prezentoval 43 úspešnými zákrokmi a priviedol New Jersey k triumfu na ľade Washingtonu 7:4. V drese Devils vyhral všetkých sedem stretnutí, v ktorých nastúpil od svojho príchodu z Winnipegu. Víťazný zásah si pripísal v oslabení švajčiarsky útočník Nico Hischier, jeho spoluhráč Evan Rodrigues strelil dva góly. Slovenský obranca Martin Fehérváry mal v drese Capitals minutáž 18:56 s jedným mínusovým bodom a dvoma strelami.
Hokejisti Tampy Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka podľahli doma Detroitu 0:2. Ruský brankár Daniil Tarasov zneškodnil 31 striel a vychytal druhé čisté konto v sezóne, Švéd Lucas Raymond prispel k triumfu gólom a asistenciou. Red Wings ukončili sériu piatich prehier. Lightning utrpeli prvú domácu prehru v sezóne, keď predtým vyhrali na vlastnom ľade od začiatku ročníka osem zápasov za sebou, čo bol klubový rekord.
Connor McDavid predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny NHL na 21 zápasov. Asistenciou prispel k triumfu Edmontonu na ľade Toronta 1:0. Brankár Devon Levi zneškodnil 19 striel a vychytal svoje premiérové čisté konto v NHL. Maple Leafs utrpeli šiestu domácu prehru za sebou. O víťazstve Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard svojím 12. gólom v sezóne. Edmonton vyhral sedem z uplynulých deviatich stretnutí. McDavid si upevnil pozíciu na čele produktivity súťaže, na konte má už 50 bodov (11+39). Ako posledný pred ním dosiahol 50 bodov v prvých 21 zápasoch sezóny Mario Lemieux v ročníku 1995/96. V minulosti sa to podarilo aj Wayneovi Gretzkému, Berniemu Nichollsovi a Mikeovi Bossymu.
Carolina uspela aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series v Helsinkách. Seattle zdolala jednoznačne 5:1 a nadviazala tak na štvrtkový triumf 4:1 nad rovnakým súperom. Po dva góly strelili vo víťaznom tíme Mark Jankowski a Andrej Svečnikov, tri asistencie si pripísal Nikolaj Ehlers. Hurricanes si po štvrtom triumfe v rade poistili vedúce postavenie v Metropolitnej divízii i celej Východnej konferencii. Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov. V 27. minúte po kombinácii prvej formácie Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda. Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.
Hokejisti Winnipegu sa postarali o parádny obrat a na ľade Chicaga uspeli 5:4 po nájazdoch, hoci prehrávali už 0:4. Mark Scheifele sa na triumfe Jets podieľal gólom a tromi asistenciami a premenil aj svoj nájazd. Kyle Connor skóroval v riadnom hracom čase a pridal rozhodujúci nájazd. Winnipeg dosiahol šieste víťazstvo za sebou a druhýkrát v sezóne zmazal štvorgólové manko.
Slafkovský v 31. minúte asistoval pri góle kapitána Canadiens Nicka Suzukiho, keď ho našiel medzi kruhmi a ten bekhendom po otočke znížil na 1:2. Slovenský krídelník odohral 20:15 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, tri bodyčeky a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Montreal prehral v riadnom hracom čase prvýkrát po dvanástich zápasoch. Výnimočný večer absolvoval 41-ročný obranca Colorada Brent Burns, ktorý ako štrnásty hráč v histórii NHL nastúpil na 1600. zápas v základnej časti.
Bratia Brady a Matthew Tkachukovci sa výraznou mierou podieľali na víťazstve Floridy na ľade St. Louis 4:1. Pred stretnutím si spoločne uctili svojho otca Keitha, ktorého nedávno uviedli do Hokejovej siene slávy. Brady Tkachuk strelil úvodný gól duelu a obaja bratia si pripísali na konto po jednej asistencii. Dvorský bodoval v 58. minúte, keď v presilovej hre po jeho tvrdej strele dorazil puk do bránky hostí Dylan Holloway. Dvorský na ľade strávil 14:50 minúty, vyslal štyri strely.
Brankár Connor Hellebuyck sa prezentoval 43 úspešnými zákrokmi a priviedol New Jersey k triumfu na ľade Washingtonu 7:4. V drese Devils vyhral všetkých sedem stretnutí, v ktorých nastúpil od svojho príchodu z Winnipegu. Víťazný zásah si pripísal v oslabení švajčiarsky útočník Nico Hischier, jeho spoluhráč Evan Rodrigues strelil dva góly. Slovenský obranca Martin Fehérváry mal v drese Capitals minutáž 18:56 s jedným mínusovým bodom a dvoma strelami.
Hokejisti Tampy Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka podľahli doma Detroitu 0:2. Ruský brankár Daniil Tarasov zneškodnil 31 striel a vychytal druhé čisté konto v sezóne, Švéd Lucas Raymond prispel k triumfu gólom a asistenciou. Red Wings ukončili sériu piatich prehier. Lightning utrpeli prvú domácu prehru v sezóne, keď predtým vyhrali na vlastnom ľade od začiatku ročníka osem zápasov za sebou, čo bol klubový rekord.
Connor McDavid predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny NHL na 21 zápasov. Asistenciou prispel k triumfu Edmontonu na ľade Toronta 1:0. Brankár Devon Levi zneškodnil 19 striel a vychytal svoje premiérové čisté konto v NHL. Maple Leafs utrpeli šiestu domácu prehru za sebou. O víťazstve Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard svojím 12. gólom v sezóne. Edmonton vyhral sedem z uplynulých deviatich stretnutí. McDavid si upevnil pozíciu na čele produktivity súťaže, na konte má už 50 bodov (11+39). Ako posledný pred ním dosiahol 50 bodov v prvých 21 zápasoch sezóny Mario Lemieux v ročníku 1995/96. V minulosti sa to podarilo aj Wayneovi Gretzkému, Berniemu Nichollsovi a Mikeovi Bossymu.
Carolina uspela aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series v Helsinkách. Seattle zdolala jednoznačne 5:1 a nadviazala tak na štvrtkový triumf 4:1 nad rovnakým súperom. Po dva góly strelili vo víťaznom tíme Mark Jankowski a Andrej Svečnikov, tri asistencie si pripísal Nikolaj Ehlers. Hurricanes si po štvrtom triumfe v rade poistili vedúce postavenie v Metropolitnej divízii i celej Východnej konferencii. Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov. V 27. minúte po kombinácii prvej formácie Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda. Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.
Hokejisti Winnipegu sa postarali o parádny obrat a na ľade Chicaga uspeli 5:4 po nájazdoch, hoci prehrávali už 0:4. Mark Scheifele sa na triumfe Jets podieľal gólom a tromi asistenciami a premenil aj svoj nájazd. Kyle Connor skóroval v riadnom hracom čase a pridal rozhodujúci nájazd. Winnipeg dosiahol šieste víťazstvo za sebou a druhýkrát v sezóne zmazal štvorgólové manko.
NHL - výsledky:
Chicago - Winnipeg 4:5 pp a sn, Carolina - Seattle 5:1, Boston - Minnesota 2:6, Columbus - Philadelphia 3:4, Montreal - Colorado 1:4 /J. Slafkovský (Montreal) 0+1/, Pittsburgh - Ottawa 1:4, St. Louis - Florida 1:4 /D. Dvorský (St. Louis) 0+1/, Tampa Bay - Detroit 0:2, Toronto - Edmonton 0:1, Washington - New Jersey 4:7, Dallas - Buffalo 2:0, Utah - San Jose 5:6 pp a sn, Anaheim - NY Islanders 2:6, Los Angeles - Calgary 1:2 v 3. tretine /M. Pospíšil (Calgary) 0+1/
Chicago - Winnipeg 4:5 pp a sn, Carolina - Seattle 5:1, Boston - Minnesota 2:6, Columbus - Philadelphia 3:4, Montreal - Colorado 1:4 /J. Slafkovský (Montreal) 0+1/, Pittsburgh - Ottawa 1:4, St. Louis - Florida 1:4 /D. Dvorský (St. Louis) 0+1/, Tampa Bay - Detroit 0:2, Toronto - Edmonton 0:1, Washington - New Jersey 4:7, Dallas - Buffalo 2:0, Utah - San Jose 5:6 pp a sn, Anaheim - NY Islanders 2:6, Los Angeles - Calgary 1:2 v 3. tretine /M. Pospíšil (Calgary) 0+1/