Slafkovský a Fehérváry si na úvod sezóny pripísali prehry

Lane Hutson (48) a Juraj Slafkovsky (20) z Montreal Canadiens bojujú o puk, zatiaľ čo brankár Toronto Maple Leafs Anthony Stolarz (41) a Jake McCabe (22) sledujú dianie počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v Toronte v stredu 8. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral.

Autor TASR
New York 9. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali vo svojom prvom zápase novej sezóny zámorskej NHL na ľade Toronta Maple Leafs 2:5. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral 19:42 minút, šesťkrát vystrelil na bránku, zaznamenal dva bodyčeky a tri mínusové body. V domácom drese sa darilo najmä švédskemu útočníkovi Williamovi Nylanderovi, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.

Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral. V prvej obrannej dvojici domácich nastúpil Slovák Martin Fehérváry, ktorý na ľade strávil 18:27 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal štyri bodyčeky, zablokoval dve strely a mal jednu mínusku.

výsledky:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2,
Washington Capitals - Boston Bruins 1:3

prebieha:

Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:3 v 3. tretine

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:3 v tretej tretine
