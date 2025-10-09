< sekcia Šport
Slafkovský a Fehérváry si na úvod sezóny pripísali prehry
Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral.
Autor TASR
New York 9. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali vo svojom prvom zápase novej sezóny zámorskej NHL na ľade Toronta Maple Leafs 2:5. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral 19:42 minút, šesťkrát vystrelil na bránku, zaznamenal dva bodyčeky a tri mínusové body. V domácom drese sa darilo najmä švédskemu útočníkovi Williamovi Nylanderovi, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.
Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral. V prvej obrannej dvojici domácich nastúpil Slovák Martin Fehérváry, ktorý na ľade strávil 18:27 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal štyri bodyčeky, zablokoval dve strely a mal jednu mínusku.
výsledky:
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2,
Washington Capitals - Boston Bruins 1:3
prebieha:
Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:3 v 3. tretine
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:3 v tretej tretine
