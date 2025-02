Slafkovský a Pospíšil prispeli gólom k víťazstvám svojich tímov

NHL - výsledky:



Boston - Toronto 4:5 pp, Buffalo - Anaheim 3:2, Columbus - Dallas 6:4, Montreal - Carolina 4:0 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal)/, Philadelphia - Pittsburgh 6:1, Washington - Calgary 1:3 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 1+0/, New York Islanders - New York Rangers 1:5, Tampa Bay - Edmonton 4:1, Minnesota - Detroit 2:3, Nashville - Florida 1:4, St. Louis - Seattle 7:2, Utah - Chicago 2:1

New York 26. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Martin Pospíšil sa v noci na stredu zapísali v NHL do streleckej listiny. Slafkovský si pripísal desiaty presný zásah v sezóne a prispel k triumfu Montrealu nad Carolinou 4:0. Pospíšil skóroval štvrtýkrát v ročníku a aj jeho zásluhou Calgary zvíťazilo na ľade lídra Východnej konferencie vo Washingtone 3:1.Slafkovský rozvlnil sieť v druhom zápase za sebou, keď v 9. minúte otvoril skóre duelu. Canadiens zabodovali naplno druhýkrát v sérii a na východe sú na 12. priečke. Pospíšil nastúpil v štvrtom útoku a v 12. minúte taktiež zaznamenal úvodný gól stretnutia. Rozvlniť sieť sa mu pritom nepodarilo v deviatich predchádzajúcich dueloch. Flames po druhom triumfe za sebou držia na západe poslednú postupovú priečku do play off. Capitals v zostave aj s Martinom Fehérvárym prišli o možnosť dostať sa na čelo ligy a naďalej zaostávajú o bod za Winnipegom.Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Tampy Bay Erik Černák a tešil sa z víťazstva nad Edmontonom 4:1. Lightning zabodovali naplno šiestykrát v sérii a na východe sú na 4. priečke.