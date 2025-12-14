< sekcia Šport
Slafkovský ani Fehérváry sa z víťazstva netešili
Slafkovský odohral 15:43 min, zaznamenal dva „hity“ a na bránku nevystrelil.
New York 14. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na nedeľu v NHL na ľade New Yorku Rangers 4:5 po predĺžení. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani Martin Fehérváry s Washingtonom po prehre vo Winnipegu 1:5.
Rangers prehrávali 0:3 a 2:4, ale ešte v druhej tretine vyrovnali a comeback dokončil v 63. minúte v presilovke svojim druhým gólom v zápase J.T. Miller. „Som z neho nadšený, berie na seba veľa zodpovednosti. Odohral vynikajúci zápas," povedal pre nhl.com tréner Rangers Mike Sullivan o Millerovi. Slafkovský odohral 15:43 min, zaznamenal dva „hity“ a na bránku nevystrelil. Canadiens prehrali tretí z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii sú na 10. priečke. V bránke Montrealu sa opäť predstavil Jacob Fowler, vo svojom druhom zápase v NHL zaznamenal 23 zákrokov. Víťazstvo Rangers vychytal vo svojom 300. zápase v kariére Igor Šesťorkin, stačilo mu na to 13 zásahov.
Do bránky Winnipegu sa po artroskopickej operácii kolena vrátil Connor Hellebuyck a vychytal víťazstvo nad Washingtonom, keď zaznamenal 24 zásahov. Bol to jeho prvý zápas od 15. novembra. „Chlapci mi veľmi pomohli, robili čo sa dalo. Blokovali strely a dali do toho všetko. Teším sa, že som späť a ani nemám pocit, že som tak dlho chýbal," povedal Hellebuyck. Fehérváry za 17:15 min vyslal puk do priestoru súperovej bránky raz a zaznamenal dva mínusové body. Washington taktiež neuspel v troch zo štyroch predchádzajúcich stretnutí a prvýkrát po deviatich zápasoch vyšiel bodovo naprázdno. Na východe sú Capitals tretí s mankom dvoch bodov na Carolinu, pričom odohrali o zápas viac.
Hokejisti New Jersey bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca zvíťazili v sobotňajšom dueli nad Anaheimom 4:1. Devils rozhodli o svojom triumfe dvoma gólmi v druhej tretine. Nemec utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela na piatkovom tímovom tréningu. Podľa oficiálneho vyjadrenia klubu na sociálnych sieťach zatiaľ nie je jasné, kedy sa reprezentant Slovenska opäť vráti na ľad.
Veľký obrat predviedli „žraloci" zo San Jose na ľade Pittsburghu, kde ešte v 48. minúte prehrávali 1:5, ale napokon vyhrali 6:5. Sharks do konca riadneho času vyrovnali na 5:5 a obrat dokončil v predĺžení John Klingberg po prihrávke Macklina Celebriniho. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa blysol Tyler Toffoli. Sharks predviedli piaty najneskorší obrat zo štvorgólového manka v histórii NHL. Rekord držia hráči Los Angeles Kings, ktorí odštartovali 10. novembra 2007 obrat v čase 52:46. Nové posily Penguins po výmene z Edmontonu, brankár Stuart Skinner a obranca Brett Kulak ešte neboli tímu k dispozícii, pretože čakajú na víza. Sharks teší víťazstvo, ale mrzí strata dvojice Will Smith a Philipp Kurashev, ktorí nedohrali pre zranenia.
Debut v bránke Edmontonu už ale stihol Tristan Jarry, ktorí v rámci výmeny putoval do kanadského tímu z Pittsburghu a v drese finalistu posledných dvoch sezón sa uviedol úspešne. Jarry zaznamenal 25 zákrokov a pomohol Oilers k víťazstvu 6:3 na ľade Toronta. Dva góly strelil Connor McDavid, pridal aj asistenciu a ako druhý hráč v tejto sezóne sa dostal na métu 50 bodov. Kapitán „olejárov" ich nazbieral 51.
Líder produktivity Nathan MacKinnon z Colorada zaznamenal pri domácom víťazstve s Nashvillom 4:2 gól a asistenciu a na konte má 55 bodov. Avalanche vyhrali jedenásty domáci zápas za sebou a vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v klubovej histórii.
NHL - sumáre:
New Jersey Devils - Anaheim Ducks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 17. Noesen (Lammikko, Bratt), 26. Cotter (Lammikko, White), 38. Glass (Palát, White), 58. Brown (Palát) - 14. Terry (Carlsson). Brankári: Allen - Dostál, strely na bránku: 22:31.
Minnesota Wild - Ottawa Senators 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 24. Pitlick (Spurgeon, Sturm), 37. Hartman (Johansson, Jurov), 60. Eriksson Ek (Johansson) - 40. Stützle (Cozens, Batherson), 46. Cozens (Tkachuk, Stützle). Brankári: Wallstedt - Merilainen, strely na bránku: 25:36.
Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 5:6 pp (1:1, 3:0, 1:4 - 0:1)
Góly: 13. Crosby (Mantha, Rust), 21. McGroarty (Kindel, Letang), 30. Hayes (Acciari, Dewar), 40. Rust (Crosby, Mantha), 46. Mantha (Rust, Karlsson) - 11. Toffoli (Dickinson, Wennberg), 48. Klingberg (Toffoli, Eklund), 55. Eklund (Wennberg, Gaudette), 58. Celebrini (Toffoli, Graf), 59. Toffoli (Wennberg, Celebrini), 63. Klingberg (Celebrini, Graf). Brankári: ŠIlovs - Askarov, strely na bránku: 43:32.
New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3:2 pp a sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 4. Schaefer (Duclair, Barzal), 11. Ritchie (Duclair), rozh. náj. Heineman - 31. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 44. Moser (Kučerov, Point). Brankári: Sorokin - Johansson (14.-14. Halverson), strely na bránku: 17:34.
Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 8. Coyle (Werenski, Sillinger), 45. Činachov (Fabbro, Johnson) - 21. Dorofejev (Marner, Eichel), 46. Hutton (Marner, Korczak), 54. McNabb (Marner, Theodore). Brankári: Greaves - Hart, strely na bránku: 29:25.
New York Rangers - Montreal Canadiens 5:4 pp (2:3, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 19. Laba (Cuylle, Sheary), 20. Panarin z tr. str., 28. Cuylle (Robertson, Laba), 28. Miller (Robertson, Sheary), 63. Miller (Zibanejad, Trocheck) - 13. Bolduc (Suzuki, Caufield), 15. A. Xhekaj (Carrier, Texier), 17. Evans (Hutson, Veleno), 24. Anderson (Hutson, Suzuki). Brankári: Šesťorkin - Fowler, strely na bránku: 28:17.
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:4 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Brink (Zegras, Sanheim), 18. Zegras (Konecny, Drysdale), 53. Grundström (Abols, Juulsen) - 30. Ehlers (Gostisbehere), 35. Nikišin (Nyström, Hall), 53. Jarvis (Svečnikov, Gostisbehere), rozh. náj. Blake. Brankári: Ersson - Kočetkov, strely na bránku: 18:21.
Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Góly: 17. Cowan (Laughton, Lorentz), 25. Ekman-Larsson (Knies, Domi), 60. Lorentz (McCabe, Stecher) - 4. McDavid (Bouchard), 31. McDavid, 40. Nurse (Draisaitl, McDavid), 42. Podkolzin (Draisaitl, Regula), 42. Podkolzin (Draisaitl, Savoie), 50. Hyman (Nugent-Hopkins). Brankári: Hildeby (50. Achtjamov) - Jarry. Brankári: 28:37.
Winnipeg Jets - Washington Capitals 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Stanley (Morrissey, Scheifele), 19. Barron (Lowry, Iafallo), 24. Iafallo (Lowry), 40. Vilardi (Connor, Morrissey), 52. Vilardi (Connor, Scheifele) - 57. Chychrun (Carlson, Ovečkin). Brankári: Hellebuyck - Thompson, strely na bránku: 35:25.
Dallas Stars - Florida Panthers 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Góly: 21. Lundell (Luostarinen, Reinhart), 26. Bennett (Verhaeghe, Marchand), 40. Marchand (Reinhart, Jones), 58. Marchand (Lundell). Brankári: Oettinger - Bobrovskij, strely na bránku: 15:23.
Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Góly: 1. DeBrincat (Copp, Kane), 5. Kane (DeBrincat), 35. Finnie (Raymond, Sandin-Pellikka), 57. DeBrincat. Brankári: Söderblom - Gibson, strely na bránku: 26:24.
Colorado Avalanche - Nashville Predators 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 2. MacKinnon (Burns), 12. Drury (Makar, Girard), 30. Olofsson (Girard, Malinski), 57. Ničuškin (MacKinnon) - 13. Marchessault (O'Reilly, Forsberg), 59. Jost (Svečkov). Brankári: Wedgewood - Annunen, strely na bránku: 41:29.
Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 12. Kempe (Laferriere, Edmundson) - 27. Coleman, 62. Frost (Huberdeau). Brankári: Kuemper - Wolf, strely na bránku: 21:38.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:43 0 0 0 0 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 17:15 0 0 0 -2 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
