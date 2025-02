Slafkovský asistoval, Montreal prehral s Černákovou Tampou 3:5

New York 9. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský ukončil päťzápasový bodový pôst v NHL. V nedeľnom domácom dueli s Tampou Bay si pripísal asistenciu, jeho Montreal však prehral 3:5. Z víťazstva Lightning sa tešil aj obranca Erik Černák.



Slafkovský začal zápas v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, ale v priebehu stretnutia ho tréner "Habs" Martin St. Louis preradil do formácie s Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom. Po presune zaznamenal slovenský krídelník 22. asistenciu a 30. bod v sezóne. V 33. minúte za stavu 1:4 trafil strelou z ľavej strany konštrukciu bránky, no hra pokračovala a napokon akciu zakončil Dvorak presnou strelou k vzdialenejšej žrdi - 2:4. Montreal dokázal potom znížiť na rozdiel jedného gólu, ale vyrovnania sa nedočkal. Prehral tretí zápas za sebou a od postupových priečok vo Východnej konferencii ho naďalej delí šesť bodov. Canadiens nestačili ani dva presné zásahy Gallaghera. Slafkovský odohral 15:34 min., okrem asistencie zaznamenal aj jeden hit a mínusový bod. Tampa uspela aj bez svojho najproduktívnejšieho hráča Nikitu Kučerova, ruský útočník vynechal zápas pre nešpecifikované zranenie. Zastúpili ho dvojbodoví Anthony Cirelli, Victor Hedman (obaja 1+1), Brandon Hagel a Jake Guentzel (obaja 0+2). Černák počas 20:52 min. na ľade nazbieral tri plusky, prezentoval sa tromi strelami na bránku, dvoma hitmi a zblokoval jednu strelu súpera.



Capitals dokázali proti Utahu zmazať dvojgólové manko, v tretej tretine vyrovnali z 2:4 na 4:4, ale v nájazdoch nepremenili ani jeden z troch pokusov. Bodovali však v šiestom dueli v sérii a naďalej suverénne vedú Východnú konferenciu. Tom Wilson zaznamenal v domácom drese dva góly a asistenciu, Alexander Ovečkin nazbieral tri asistencie. Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici "Caps" s Mattom Royom, počas 17:18 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera a nazbieral dve mínusky. Jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol útočník hostí Nick Schmaltz. Gólom a asistenciou zhodne prispeli k víťazstvu Dylan Guenther, Josh Doan a Jack McBain. Utah vybojoval tretie víťazstvo v štyroch stretnutiach a stále živí nádej na účasť v play off, na pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii stráca priebežne šesť bodov.







NHL - sumáre:



Washington Capitals - Utah Hockey Club 4:5 pp a sn (2:3, 0:1, 2:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Wilson (Dubois, Strome), 13. Dubois (Wilson, Ovečkin), 45. Strome (Ovečkin, McMichael), 59. Wilson (Ovečkin, Carlson) - 2. Doan (McBain, Ingram), 2. Carcone (Guenther, DeSimone), 8. McBain (Kesselring, Doan), 23. Guenther (Keller, Sergačov), rozh. nájazd Schmaltz. Brankári: Thompson - Ingram (13. Vejmelka), strely na bránku: 42:28.







Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)



Góly: 19. Gallagher (Newhook, Matheson), 33. Dvorak (Savard, SLAFKOVSKÝ), 50. Gallagher - 7. Paul (Hagel), 11. Hedman (Goncalves, Cirelli), 22. Point (Guentzel, Hedman), 27. Girgensons (Atkinson, Eyssimont), 60. Cirelli (Guentzel, Hagel). Brankári: Dobeš (22. Montembeault) - Vasilevskij, strely na bránku: 35:21.