< sekcia Šport
Slafkovský asistoval, no jeho Montreal prehral s NY Islanders
Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 27. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný krídelník strávil na ľade 18:42 minút a do štatistík si pripísal aj dve trestné minúty, tri zablokované strely a dve mínusky. Slafkovský má v 58 dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 46 bodov (21+25).
Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2. Necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Anders Lee a v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí Jean Pageau. Islanders natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia, dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd k tomu prispel obranca Matthew Schaefer, jednotka tohtoročného draftu.
Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1:4. Ďalší účastník ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo strávil na ľade 20:09 minút, vyslal dve strely na bránku a dostal menší trest. Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5:1. Odohral 13:35 min a pripísal si jeden mínusový bod. Druhý hetrik v kariére strelil útočník Blues Dylan Holloway.
Carolina zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie doma nad Tampou Bay tesne 5:4 a bodovo sa dotiahla na Lightning. Tampa prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu, Hurricanes natiahli šnúru triumfov na štyri. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 15:26 minút, vyslal dve strely, jednu zablokoval a mal dva plusové body. Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo v San Jose 4:1, v drese domácich absentoval Pavol Regenda.
V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesoty na ľade prvého Colorada 5:2 a dosiahli šiestu výhru v sérii. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami ich potiahol olympijský víťaz Matthew Boldy.
Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2. Necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Anders Lee a v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí Jean Pageau. Islanders natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia, dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd k tomu prispel obranca Matthew Schaefer, jednotka tohtoročného draftu.
Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1:4. Ďalší účastník ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo strávil na ľade 20:09 minút, vyslal dve strely na bránku a dostal menší trest. Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5:1. Odohral 13:35 min a pripísal si jeden mínusový bod. Druhý hetrik v kariére strelil útočník Blues Dylan Holloway.
Carolina zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie doma nad Tampou Bay tesne 5:4 a bodovo sa dotiahla na Lightning. Tampa prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu, Hurricanes natiahli šnúru triumfov na štyri. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 15:26 minút, vyslal dve strely, jednu zablokoval a mal dva plusové body. Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo v San Jose 4:1, v drese domácich absentoval Pavol Regenda.
V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesoty na ľade prvého Colorada 5:2 a dosiahli šiestu výhru v sérii. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami ich potiahol olympijský víťaz Matthew Boldy.
výsledky:
Carolina - Tampa Bay 5:4, Pittsburgh - New Jersey 4:1, Florida - Toronto 5:1, Ottawa - Detroit 1:2 pp, Montreal - NY Islanders 3:4 pp /Slafkovský za domácich 0+1/, Boston - Columbus 4:2, Nashville - Chicago 4:2, St. Louis - Seattle 5:1, NY Rangers - Philadelphia 2:3 pp, Colorado - Minnesota 2:5, San Jose - Calgary 1:4
prebieha:
Los Angeles - Edmonton 1:7 v 3. tretine
Carolina - Tampa Bay 5:4, Pittsburgh - New Jersey 4:1, Florida - Toronto 5:1, Ottawa - Detroit 1:2 pp, Montreal - NY Islanders 3:4 pp /Slafkovský za domácich 0+1/, Boston - Columbus 4:2, Nashville - Chicago 4:2, St. Louis - Seattle 5:1, NY Rangers - Philadelphia 2:3 pp, Colorado - Minnesota 2:5, San Jose - Calgary 1:4
prebieha:
Los Angeles - Edmonton 1:7 v 3. tretine