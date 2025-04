Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu nad Bostonom

sumáre NHL:



Montreal Canadiens - Boston Bruins 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 21. Dvorak (Gallagher), 35. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 43. Gallagher (Evans), 59. Suzuki (Evans, Armia) - 54. E. Lindholm (Pastrňák, Geekie). Brankári: Montembeault - Swayman, strely na bránku: 32:19.







Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 14. Pinto (Greig), 26. Sanderson (Stützle, Greig) - 27. Hagel (Gourde, McDonagh). Brankári: Ullmark - Vasilevskij, strely na bránku: 19:32.







Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)



Góly: 7. Monahan (Fabbro, Voronkov), 25. Aston-Reese, 28. Jenner (J. Johnson, K. Johnson) - 4. MacKinnon (Lehkonen, Toews), 19. Nelson (Makar, Toews), 33. Coyle (Wood, Johnson), 35. Kelly (Drury), 40. Makar (MacKinnon, Coyle), 45. Toews (Makar, MacKinnon), 46. Wood (Coyle). Brankári: Merzlikinš (46. Tarasov) - Blackwood, strely na bránku: 30:32.







Dallas Stars - Nashville Predators 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)



Góly: 40. Granlund (Duchene, Marchment), 41. Marchment (Duchene), 46. Hintz (Robertson, Rantanen), 50. Johnston (Bourque), 53. Bichsel (Rantanen, Robertson) - 25. Stamkos (Forsberg, Blankenburg). Brankári: Oettinger - Annunen, strely na bránku: 27:29.







St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 5:4 pp (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 21. Neighbours (Thomas, Broberg), 27. Bučnevič (Walker), 29. Kyrou (Fowler), 46. Neighbours (Snuggerud, Sundqvist), 63. Thomas (Kyrou) - 4. Rust (McGroarty), 25. Dewar (Rakell, Rust), 52. Rakell (Crosby, Grzelcyk), 60. McGroarty (Koivunen, Karlsson). Brankári: Hofer - Jarry, strely na bránku: 19:29.







Utah Hockey Club – Los Angeles Kings 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)



Góly: 33. Crouse (Doan, McBain), 60. McBain (Yamamoto, Durzi) - 27. Kempe (Kuzmenko, Doughty), 45. Fiala, 45. Moore (Danault), 59. Doughty (Byfield). Brankári: Vejmelka - Kuemper, strely na bránku: 30:19.







Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 1. Kadri (Šarangovič, Weegar), 31. Coleman, 36. Rooney (Klapka, Lomberg), 42. Coleman (Šarangovič, Andersson) - 9. Zellweger (Strome, Terry). Brankári: Wolf - Gibson (41. Dostál), strely na bránku: 34:27.







Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 14. Scheifele (Iafallo, Schenn), 19. Lowry (Niederreiter, Stanley), 32. Miller (Appleton, Niederreiter), 60. Perfetti (Connor). Brankári: Hill (41. Schmid) - Comrie, strely na bránku: 26:22.







San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)



Góly: 9. Thompson (Wennberg, Ferraro), 29. Toffoli (Ferraro, Celebrini) - 7. Brown (J. Skinner, Walman), 23. Arvidsson (Draisaitl, Bouchard), 35. J. Skinner (Bouchard, Janmark). Brankári: Romanov - Pickard, strely na bránku: 29:38.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:57 0 1 1 +1 4 0



Erik Černák (Tampa Bay) 17:56 0 0 0 +1 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:36 0 0 0 +1 3 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Carolina, Toronto



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado



New York 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k výhre Montrealu Canadiens v zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 4:1. Jeho tím zaznamenal tretí triumf v sérii a poistil si druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii.Slafkovský asistoval pri druhom góle Canadiens, keď získal puk v obrannom pásme, posunul ho Nickovi Suzukimu a po jeho prihrávke zvýšil Cole Caufield svojim 35. gólom v sezóne na 2:0. Slovenský útočník zaznamenal 31. asistenciu v sezóne, čím si vytvoril osobné maximum a dva body ho delia od méty 50 v tejto sezóne. Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. Odohral takmer 18 minút, okrem asistencie mal plusový bod, štyri strely na bránku a rozdal štyri hity. Boston prehral desiaty zápas za sebou a ostal na poslednom mieste Východnej konferencie. Canadiens zdolali Bruins v riadnom čase prvýkrát od 5. novembra 2019. Suzuki nazbieral už 81 bodov v 75 zápasoch (26+55), naposledy získal v drese Canadiens aspoň 80 bodov Alexej Kovaľov v sezóne 2007/08 (84 bodov).Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Ottawy Senators tesne 1:2. Slovenský obranca odohral 17:56 minút, pripísal si jeden plusový bod a jeden bodyček. Víťazstvo Senators vychytal Linus Ullmark, ktorý zneškodnil 31 striel a prerušil Lightning sériu štyroch víťazstiev.Nebodoval ani Martin Pospíšil, ktorý sa ale tešil z dôležitej výhry Calgary nad Anaheimom 4:1. Na ľade strávil 13:36 minút a zaznamenal jednu plusku, tri strely na bránku a tri hity. Flames strácajú na play off aktuálne päť bodov. Dva góly "plameňov" strelil Blake Coleman.Coloardo zvíťazilo na ľade Columbusu Blue Jackets vysoko 7:3 a už má istú miestenku v play off. Cale Makar strelil svoj 30. gól v prebiehajúcej sezóne a stal sa len deviatym obrancom v histórii súťaže, ktorému sa podarilo dostať na túto métu a prvým od Mikea Greena. Bývalý kanadský bek nazbieral 31 presných zásahov v ročníku 2008/09 za Washington Capitals. Makar pridal ku gólu aj dve asistencie, bilanciu 1+2 mali aj Nathan MacKinnon, Charlie Coyle a Devon Toews.Jedenáste víťazstvo za sebou zaznamenali hráči St. Louis a vyrovnali klubový rekord zo sezóny 2018/19, v ktorej získali svoj jediný Stanley Cup. Blues zdolali Pittsburgh 5:4 po predĺžení, v ktorom rozhodol Robert Thomas. Penguins vyrovnali 25 sekúnd pred koncom riadneho času, keď svoj prvý gól v NHL strelil Rutger McGroarty. Ten si predtým pripísal aj prvý bod za asistenciu. Premiérový bod v NHL zaznamenal aj domáci útočník Jimmy Snuggerud vo svojom druhom zápase. Blues vyhrali desiatykrát za sebou na domácom ľade a dostali sa pred Minnesotu na pozíciu prvej voľnej karty v Západnej konferencii.