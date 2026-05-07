Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Šport

Slafkovský bodoval, ale jeho Montreal prehral v Buffale 2:4

.
Hlavný tréner Montreal Canadiens Martin St-Louis rozpráva s hráčmi počas tretej tretiny prvého zápasu druhého kola play-off NHL o Stanleyho pohár proti Buffalo Sabres v stredu 6. mája 2026 v Buffale v štáte New York. Foto: TASR/AP

Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát po úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série proti Tampe Bay, v ktorom strelil hetrik.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 7. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si ukončil šesťzápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále Východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffala 2:4 a v sérii prehráva 0:1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále Západnej konferencie nad Vegas 3:1 a vyrovnal stav série na 1:1.

Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát po úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série proti Tampe Bay, v ktorom strelil hetrik. V 20. minúte v presilovke prihral na gól Nicka Suzukiho, ktorým Canadiens priebežne znížili na 1:2. V prostrednom dejstve však domáci opäť odskočili po zásahoch Jordana Greenwaya a Bowena Byrama a za hostí len skorigoval Kirby Dach. Slafkovský odohral 19:41 minúty, do štatistík si okrem asistencie zapísal mínusový bod, štyri strely na bránku a bodyček. Druhý zápas je na programe v noci na sobotu.

O víťazstve Anaheimu rozhodlo trio Beckett Sennecke, Leo Carlsson a Jansen Harkins, za Vegas sa šesť sekúnd pred koncom presadil Mark Stone. Séria sa sťahuje do Kalifornie, tretí súboj sa odohrá tiež v noci na sobotu.



NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/

semifinále Východnej konferencie - prvý zápas:

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 4:2 (Slafkovský za hostí 0+1)

/stav série: 1:0/



semifinále Západnej konferencie - druhý zápas:

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 1:3

/stav série: 1:1/
.

Neprehliadnite

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak