Slafkovský bodoval, ale jeho Montreal prehral v Buffale 2:4
New York 7. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si ukončil šesťzápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále Východnej konferencie zaznamenal asistenciu, ale jeho Montreal prehral na ľade Buffala 2:4 a v sérii prehráva 0:1 na zápasy. Anaheim triumfoval v druhom semifinále Západnej konferencie nad Vegas 3:1 a vyrovnal stav série na 1:1.
Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát po úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série proti Tampe Bay, v ktorom strelil hetrik. V 20. minúte v presilovke prihral na gól Nicka Suzukiho, ktorým Canadiens priebežne znížili na 1:2. V prostrednom dejstve však domáci opäť odskočili po zásahoch Jordana Greenwaya a Bowena Byrama a za hostí len skorigoval Kirby Dach. Slafkovský odohral 19:41 minúty, do štatistík si okrem asistencie zapísal mínusový bod, štyri strely na bránku a bodyček. Druhý zápas je na programe v noci na sobotu.
O víťazstve Anaheimu rozhodlo trio Beckett Sennecke, Leo Carlsson a Jansen Harkins, za Vegas sa šesť sekúnd pred koncom presadil Mark Stone. Séria sa sťahuje do Kalifornie, tretí súboj sa odohrá tiež v noci na sobotu.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - prvý zápas:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 4:2 (Slafkovský za hostí 0+1)
/stav série: 1:0/
semifinále Západnej konferencie - druhý zápas:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 1:3
/stav série: 1:1/
