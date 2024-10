Slafkovský parádne prihral na víťazný gól Montrealu, Honzek debutoval

NHL - výsledky:



Montreal - Toronto 1:0 /Slafkovský za domácich 0+1/, Pittsburgh - NY Rangers 0:6, Edmonton - Winnipeg 0:5 po 2. tretine, Vancouver - Calgary 4:2 po 2. tretine, Vegas - Colorado 5:3 po 2. tretine

New York 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bodoval hneď vo svojom prvom zápase v novom ročníku zámorskej NHL. Parádnou asistenciou na jediný gól zápasu prispel k triumfu Montrealu nad Torontom 1:0. Hviezdou večera bol domáci brankár Sam Montembeault, ktorý zneškodnil všetkých 48 striel súpera.Montreal rozhodol o svojom víťazstve už vo 8. minúte, keď Kirby Dach posunul puk Slafkovskému, ktorý z prvej poslal puk krížom cez bránkovisko na Colea Caufielda a ten zakončil presilovkovú kombináciu na jeden dotyk presným zásahom. "," pochválil Caufield po zápase slovenského spoluhráča. Slafkovský odohral v prvom útoku Habs celkovo 18:01 min a bol druhý najvyťaženejší útočník domácich. Okrem asistencie mal jednu strelu, tri hity a dve zblokované strely.Canadiens nevyužili v prípravných dueloch ani jednu z 30 presiloviek, no proti Torontu im vyšla už druhá v poradí. "Roletu" potom zatiahol Montembeault, ktorý zneškodnil množstvo šancí aktívnejšieho súpera a čistým kontom so 48 zákrokmi stanovil nový rekord ligy v otváracom stretnutí tímu v sezóne. Predošlý držal Filip Gustavsson z Minnesoty, ktorý mal pred rokom "nulu" so 41 zákrokmi proti Floride. "," uviedol Montembeault. "."Toronto nevyšlo gólovo naprázdno od 20. novembra 2021, keď podľahlo 0:2 Pittsburghu. Vrátane play off to bolo celkovo 252 zápasov, čo bola tretia najdlhšia séria v histórii NHL. Rekord držia hráči Los Angeles Kings (264 v rokoch 1986 až 1989).Svoj profiligový debut absolvoval v noci na štvrtok 19-ročný slovenský krídelník Samuel Honzek, jeho Calgary prehrávalo po dvoch tretinách na ľade Vancouveru 2:4.