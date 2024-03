Slafkovský bodoval v siedmom zápase po sebe, asistoval aj Nemec

NHL - výsledky:



Washington - Winnipeg 3:0, Colorado - Pittsburgh 5:4 pp, New York Islaners - New Jersey 0:4 /NEMEC za hostí 0+1/, Carolina - Toronto 2:1, Ottawa - Edmonton 5:3, Philadelphia - Florida 1:4, Arizona - Dallas 2:4, Anaheim - Tampa Bay 2:3 pp, Calgary - Buffalo 1:4, Seattle - Montreal 1:5 /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/

New York 25. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 5:1 v nočnom zápase NHL. Bodoval v siedmom zápase po sebe a ziskom 39. bodu vyrovnal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/1975). Asistenciou sa na víťazstve svojho tímu podieľal aj obranca Šimon Nemec, ktorý prispel k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Islanders 4:0. Ukončil tým päťzápasové čakanie na zápis do kanadského bodovania.Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendanom Smithom a na ľade strávil 14:51 min. - najmenej od vstupu do NHL začiatkom decembra. Do štatistík si pripísal aj 2 plusové body a 2 trestné minúty. V 2. tretine vybojoval puk v pásme súpera a po krátkom úniku pred bránku pripravil gólovú pozíciu Alexandrovi Holtzovi, ktorý zvýšil na priebežných 0:3.Slafkovský bol tradične člen elitného útoku Canadiens s Coleom Caufieldom a kapitánom Nickom Suzukim. V 18. minúte prihrávkou v obrannom pásme začal ofenzívnu akciu, ktorá sa skončila prečíslením dvoch proti jednému a gólom Suzukiho, ktorý zvýšil na 3:0. Slafkovský odohral 17:45 min.. V drese hostí nebodoval Tomáš Tatar, ktorý odohral vo štvrtej formácii 13:43 min. a prezentoval sa tromi strelami. Po 39 zápasoch má na konte 13 bodov (7+6), do kanadského bodovania sa nezapísal v šiestom zápase po sebe.Nebodoval ani útočník Martin Pospíšil, ktorého Calgary podľahlo na domácom ľade Buffalu 1:4. Slovenský útočník figuroval v prvej formácii Flames, odohral 14:10 min. Calgary prehralo tretí zápas po sebe.Hokejisti Tampy Bay bodoval v siedmom zápase po sebe, keď na ľade Anaheimu triumfoval 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil po úniku Anthony Cirelli. Erik Černák nastúpil v prvej obrannej dvojci hostí s Darrenom Radyshom. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no s časom 21:57 bol najvyťaženejší obranca Lightning.Z triumfu na ľade súpera sa tešili aj hráči Dallasu, ktorí zvíťazili v Arizone nad domácimi Coyotes 4:2. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe.Hokejistom Floridy stačilo iba 15 striel na presvedčivé víťazstvo na ľade Philadelphie 4:1. Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal útočník Sam Reinhart, ktorý prvýkrát v kariére strelil 50 gólov v sezóne.Rovnaký míľnik sa v nočnom zápase podaril aj útočníkovi Edmontonu Zachovi Hymanovi. Oilers však prehrali na ľade Ottawy 3:5, hoci súpera prestrieľali 36:16. Útočník "hurikánov" Jake Guentzel nepremenil trestné strieľanie, no pripísal si jednu asistenciu a od príchodu z Pittsburgu má na konte 12 bodov v ôsmich zápasoch.Hráči Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili nad Winnipegom 3:0 a získali dôležité body v boji o play off. Dvoma gólmi k tomu prispel Alexander Ovečkin, jeho tím sa posunul o bod pred Detroit na posledné postupové miesto vo Východnej konferencii. Colorado otočilo duel s Pittsburghom z nepriaznivého stavu 0:4 na 5:4 po predĺžení, po tri body zaznamenali Jonathan Drouin a Nathan MacKinnon.Ovečkin skóroval v piatom stretnutí za sebou a v sezóne má na konte 26 presných zásahov. Washington strelil všetky tri góly v tretej tretine, čisté konto s 27 úspešnými zákrokmi si v jeho drese pripísal brankár Charlie Lindgren. Fehérváry odohral 19:45 min s plusovým bodom, predviedol až deväť hitov a v tejto štatistike bol suverénne najlepší na ľade. Capitals vyhrali piate z uplynulých šiestich stretnutí, Winnipeg si pripísal tretiu prehru za sebou.Pittsburgh ešte po 36 minútach viedol na ľade Colorada 4:0, ale napokon nezastavil víťaznú šnúru domácich, ktorá trvá už deväť zápasov. V predĺžení rozhodol Drouin, v dueli mal bilanciu 2+1. MacKinnon dal gól a dvakrát asistoval a natiahol svoju bodovú šnúru na 18 stretnutí. Celkovo má na konte 122 bodov (44+78) a k lídrovi bodovania súťaže Nikitovi Kučerovovi z Tampy sa priblížil na rozdiel jediného bodu. Za Pittsburgh sa štyrmi bodmi za gól a tri asistencie blysol Sidney Crosby a v sezóne nazbieral už 73 bodov (34+39). Stal sa tak deviatym hráčom histórie NHL, ktorý prekonal 70-bodovú hranicu aspoň v štrnástich sezónach.