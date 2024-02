Slafkovský bodoval za Montreal v siedmom stretnutí za sebou

NHL - výsledky:



Boston - Seattle 1:4, Buffalo - Florida 0:4, New Jersey - Los Angeles 1:2, New York Rangers - Montreal 7:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1/, Ottawa - Anaheim 1:5, Tampa Bay - Colorado 6:3 /E. ČERNÁK (Tampa Bay) 0+1/, Toronto - Philadelphia 4:3 pp, Nashville - Dallas 2:9, St. Louis - Edmonton 6:3, Chicago - Pittsburgh 1:4, Calgary - San Jose 3:6 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1, Vancouver - Detroit 4:1

New York 16. februára (TASR) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský zaznamenal gól a asistenciu pri prehre hokejistov Montrealu Canadiens na ľade New Yorku Rangers 4:7 v noci na piatok v NHL. Stal sa tak prvým tínedžerom v histórii klubu, ktorý sa zapísal do kanadského bodovania v siedmom stretnutí za sebou.Slafkovský strelil 12. gól v sezóne a pripísal si 17. asistenciu v ročníku. K triumfu Rangers najviac prispel Chris Kreider, ktorý dal tri góly.Obranca Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Coloradom 6:3. Asistenciu zaznamenal aj Martin Pospíšil, no Calgary doma podľahlo San Jose 3:6.