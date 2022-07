Slafkovský chce zabojovať o miesto v tíme Montrealu: Pracujem na sebe

Poprad 26. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský chce po triumfálnom tohtoročnom drafte zabojovať o miesto v prvom tíme Montrealu Canadiens. V najbližších dňoch bude trénovať v Košiciach na suchu aj na ľade.



"Stále sa snažím na sebe pracovať a užívať si, že môžem byť doma na Slovensku, lebo o tri týždne odlietam a neviem, kedy sa vrátim," uviedol Slafkovský, ktorý minulú sezónu pôsobil vo fínskej lige. V tíme TPS Turku odohral v základnej časti a play off 49 zápasov, v ktorých zaznamenal 7 gólov a 10 asistencií. "Teoreticky by som mohol dostať v NHL šancu skôr, ale musím byť na to pripravený. Verím, že to príde hneď. V klube mi však povedali, že nemám nič isté a všetko si musím vybojovať," zdôraznil Slafkovský.



Mladému Slovákovi sa darilo v minulej sezóne aj na reprezentačnej scéne. Na ZOH 2022 v Pekingu bol so 7 gólmi najlepší strelec a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča turnaja. Výraznou mierou sa zaslúžil o to, že Slovensko získalo historickú bronzovú medailu. Na MS vo Fínsku bol najproduktívnejším hráčom tímu s 9 bodmi (3+6). Slafkovský cíti šancu presadiť sa v Montreale hneď počas prvej sezóny v zámorí: "Mužstvo je v najväčšej prestavbe, preto mám dobrú šancu chytiť sa a chcem to využiť."