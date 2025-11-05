< sekcia Šport
Slafkovský druhýkrát v sezóne asistoval, bodoval štvrtýkrát po sebe
Montreal mal za sebou tri víťazstvá, no proti Philadelphii začal veľmi zle.
Autor TASR,aktualizované
New York 5. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave s Erikom Černákom prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Colorada 2:3. Slovenský obranca sa nezapísal do kanadského bodovania, do štatistík mu pribudol jeden plusový bod. Útočník Juraj Slafkovský z Montrealu si v zápase proti Philadelphii pripísal druhú asistenciu v sezóne. Canadiens však napokon na domácom ľade prehrali 4:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slafkovský bodoval vo štvrtom zápase po sebe.
Montreal mal za sebou tri víťazstvá, no proti Philadelphii začal veľmi zle. Flyers prestrieľali domácich v prvej tretine 12:2 a viedli po nej 3:0. Canadiens sa však v druhej dvihli a hoci v nej tiež strelecky zaostali (9:17), dokázali štyrmi gólmi otočiť skóre. V 36. minúte obranca Lane Hutson v presilovke udržal útočné pásmo, posunul puk na Slafkovského, ktorý predĺžil prihrávku na Ivana Demidova a ten následne prestrelil brankára Dana Vladařa. Slafkovský sa v polovici druhej tretiny dostal do konfliktu s dvoma hráčmi súpera po tom, čo sa snažil doraziť puk pred bránkou. Po potýčke s Garnetom Hathawayom dostali obaja menší trest.
Duel napokon poslal do predĺženia Nikita Grebjonkin, pre ktorého to bol prvý gól v NHL. V samostatných nájazdoch skóroval iba útočník hostí Trevor Zegras. Slafkovský si okrem druhej asistencie v sezóne pripísal aj dve trestné minúty a jednu strelu. Na ľade strávil celkovo 18:29 min. V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 má po 13 zápasoch bilanciu 6 gólov a 2 asistencie.
Do samostatných nájazdov dospel aj zápas medzi NY Islanders a Bostonom. Bruins v ňom triumfovali 4:3 a dosiahli štvrté víťazstvo po sebe.
Hokejisti Utahu zvíťazili na ľade Buffala 2:1 po predĺžení a nedopustili tretiu prehru po sebe. O ich triumfe rozhodol Clayton Keller. Sabres si vyrovnali klubový rekord, keď piatykrát v sérii doviedli zápas minimálne do predĺženia. Štyri z nich však prehrali.
Hráči NY Rangers prehrali aj šiesty domáci zápas v sezóne. Caroline podľahli 0:3 a už štvrtýkrát neskórovali na domácom ľade. Zároveň sa tým skončila ich trojzápasová víťazná séria.
Edmonton prehral druhý zápas v priebehu dvoch dní, keď domácemu Dallasu podľahol 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V rozhodujúcom skóroval útočník Wyatt Johnston. Oilers viedli 2:0 aj 3:1, no domáci aj zásluhou trojbodového Mikka Rantanena (2+1) dokázali triumfovať prvýkrát po dvoch prehrách.
Útočník Marcus Johansson rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Minnesoty nad Nashvillom 3:2. Wild prvýkrát v sezóne dokázali triumfovať v dvoch zápasoch po sebe.
Hokejisti Anaheimu potvrdili formu aj proti víťazovi Stanleyho poháru Floride, ktorého na domácom ľade zdolali 7:3. Hetrikom a asistenciou sa na triumfe Ducks podieľal útočník Cutter Gauthier. Anaheim zvíťazil vo štvrtom zápase po sebe. Panthers sú po 13 odohraných zápasoch na poslednom mieste Východnej konferencie.
Hráči Vegas zvíťazili nad Detroitom 1:0, keď jediný gól strelil v 34. minúte útočník Ivan Barbašov. Brankár Akira Schmid zneškodnil všetkých 24 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v drese Vegas. Detroit nevyužil príležitosť vyšvihnúť sa na 1. miesto Východnej konferencie, na ktorom figurujú hráči Montrealu.
Čisté konto vychytal aj brankár Los Angeles Darcy Kuemper. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade nad Winnipegom 3:0 a nedopustil tretiu prehru po sebe. Jets prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
NHL - výsledky
Buffalo - Utah 1:2 pp, Montreal - Philadelphia 4:5 pp a sn /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, New York Islanders - Boston 3:4 pp a sn, New York Rangers - Carolina 0:3, Dallas - Edmonton 3:4 pp a sn, Minnesota - Nashville 3:2 pp, Colorado - Tampa Bay 3:2, Anaheim - Florida 7:3, Vegas - Detroit 1:0, Los Angeles - Winnipeg 3:0
