Slafkovský dvakrát skóroval, Montreal prehral s Coloradom po nájazdoch

NHL - výsledky:



New York Rangers - Vancouver 5:3,

Dallas - Philadelphia 3:2 pp,

Minnesota - Buffalo 4:1, St.

Louis - Chicago 4:1,

Los Angeles - Carolina 7:2,

New York Islanders - Calgary 3:4 pp,

Utah - Tampa Bay 6:4,

Washington - Florida 6:3,

Montreal - Colorado 4:5 pp a sn,

Nashville - Toronto 5:2,

New Jersey - Ottawa 2:3,

Vegas - Detroit 6:3,

Edmonton - Seattle 5:4,

San Jose - Boston 3:1



New York 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil dva góly, no Montreal napriek tomu podľahol v noci na nedeľu doma Coloradu 4:5 po nájazdoch. Slovenského útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Dve asistencie zaznamenal obranca Martin Fehérváry a pomohol k triumfu Washingtonu nad Floridou 6:3.Slafkovský v 26. minúte znížil na 1:3 a v 50. na 3:4. Víťazný nájazd premenil Brock Nelson. Canadiens prehrali druhýkrát za sebou so ziskom bodu a držia posledné ôsme postupové miesto do play off vo Východnej konferencii. Na konte majú o bod viac ako New York Rangers na 9. priečke, ktorí odohrali o dva zápasy viac.Washington aj zásluhou dvoch asistencií Fehérváryho naďalej vedie ligu, na konte má o dva body viac ako líder Západnej konferencie Winnipeg. Martin Pospíšil nastúpil v prvom útoku Calgary pri víťazstve 4:3 po predĺžení na ihrisku New Yorku Islanders, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, no Tampa Bay prehrala v Utahu 4:6.