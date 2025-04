Slafkovský, Fehérváry i Černák asistovali pri víťazstvách

NHL - sumáre



Boston Bruins - Washington Capitals 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)



Góly: 27. Lettieri (Chusnutdinov), 38. Pastrňák (Geekie, Lohrei), 56. Pastrňák (Geekie, Zacha) - 14. Dowd (Duhaime), 16. Ovečkin (Strome, Carlson), 51. Strome (Protas, FEHÉRVÁRY), 55. Wilson (Dubois, Ovečkin). Brankári: Swayman - Lindgren, strely na bránku: 24:32







Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)



Góly: 2. Marčenko (Werenski), 17. Fantilli (Matejčuk, Johnson), 19. Monahan (Johnson, Werenski), 25. Marčenko (Monahan), 32. Fantilli (Jenner), 37. Monahan (Marčenko, Jenner), 40. Fabbro (Fantilli, Johnson), 46. Marčenko (Monahan, Fabbro) - 19. Forsberg (Evangelista, O´Reilly), 26. Bunting (Svečkov, Evangelista), 27. Barron (Vrána), 50. Oesterle (Smith). Brankári: Merzlikinš - Saros (40. Annunen), strely na bránku: 37:28.







Montreal Canadiens - Florida Panthers 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 5. Anderson (Guhle, Hutson), 60. Suzuki (Hutson, SLAFKOVSKÝ), 61. Suzuki (Caufield, Hutson) - 11. Mikkola (Lundell), 19. Samoskevich (Jones). Brankári: Montembeault - Vaněček, strely na bránku: 21:28.







Ottawa Senators - Buffalo Sabres 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)



Góly: 34. Giroux (Kleven, Ullmark), 51. Sanderson (Amadio, Zub) -- 9. Tuch (Samuelsson, Zucker), 12. Dahlin (Quinn, Samuelsson), 33. Thompson (Peterka, Dahlin), 50. Krebs, 58. McLeod (Tuch, Clifton). Brankári: Ullmark - Reimer, strely na bránku: 35:22.







New York Islanders - Tampa Bay Lightning 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 11. Horvat (Pulock) - 9. Bjorkstrand (Raddysh, Point), 29. Guentzel (Kučerov, Point), 31. Hedman (Kučerov, Guentzel), 57. Paul (Cirelli, ČERNÁK). Brankári: Sorokin - Vasilevskij, strely na bránku: 29:24.







St. Louis Blues - Detroit Red Wings 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 60. Kyrou (Fowler, Holloway), 64. Fowler (Thomas) - 46. Compher (Berggren, Tarasenko). Brankári: Binnington - Talbot, strely na bránku: 37:21.







Utah HC - Calgary Flames 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 18. Stenlund (Kerfoot, Cole), 23. Hayton (Durzi, Schmaltz), 60. Keller (Guenther, Cooley) - 33. Andersson. Brankári: Vejmelka - Wolf, strely na bránku: 28:33.







Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)



Góly: 5. Roy (Dorofejev), 43. Dorofejev (Korczak, Roy) - 21. Walman (Podkolzin, Bouchard), 37. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 39. Arvidsson (Kapanen, Henrique). Brankári: Hill - Pickard, strely na bránku: 22:20







Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:3 pp a sn (3:1, 0:0, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 3. Zegras (Colangelo, McTavish), 9. LaCombe (Zegras, McTavish), 20. Colangelo (McTavish, Gudas), rozh. sn McTavish - 6. Muchmadullin (Ferraro, Dellandrea), 35. Vlasic (Thompson), 37. Wennberg (Eklund). Brankári: Dostál - Georgijev, strely na bránku: 37:31.











Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 3:1 po 2. tretine







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 21:31 0 1 1 +1 1 2



Erik Černák (Tampa Bay) 18:34 0 1 1 +1 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 18:02 0 1 1 +2 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:24 0 0 0 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas

New York 2. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry a Erik Černák si v noci na stredu pripísali v NHL po asistencii a prispeli nimi k víťazstvám svojich tímov. Dôležitý triumf dosiahol najmä Montreal so Slafkovským, ktorý zdolal Floridu 3:2 po predĺžení a udržal si dvojbodový náskok pred Columbusom na pozícii druhej voľnej karty do play off vo Východnej konferencii.Canadiens zdolali obhajcu Stanleyho pohára Floridu aj vo štvrtom vzájomnom zápase sezóny. Ich hrdinom sa stal kapitán Nick Suzuki, ktorý 9 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 2:2 a v 29. sekunde predĺženia po obkrúžení bránky rozjasal divákov v Bell centre. Pri jeho góle zo 60. minúty asistoval Slafkovský, ktorý prihrávkou z vlastného pásma vysunul obrancu Lanea Hutsona a jeho strelu dorazil nepokrytý Suzuki. Pre Slafkovského to bola 30. gólová prihrávka v sezóne, ktorou si vyrovnal osobné maximum z predošlého ročníka. V ňom nazbieral celkovo 50 bodov, k vyrovnaniu tejto méty mu chýbajú ešte tri. Hutson asistoval pri všetkých troch góloch Canadiens. Montreal nadviazal na triumf nad Floridou 4:2 spred dvoch dní.Sekundárnu asistenciu si pripísal aj Martin Fehérváry a prispel ňou k triumfu Washingtonu na ľade Bostonu 4:3. Do streleckej listiny sa zapísal aj kapitán hostí Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 891. gól v NHL. K vyrovnaniu rekordu Waynea Gretzkého mu chýbajú už len tri presné zásahy. Capitals zvýšili náskok na čele Východnej konferencie a už dávnejšie získali istotu účasti v play off. V Bostone si pripísali prvé víťazstvo po troch prehrách a „medveďom“ predĺžili sériu prehier už na deväť zápasov. Domácim nepomohli k bodom ani dva góly českého útočníka Davida Pastrňáka. Bruins spadli na posledné miesto vo Východnej konferencii.Aj obranca Erik Černák mal sekundárnu asistenciu, ktorou prispel k víťazstvu Tampy Bay na ľade New Yorku Islanders 4:1. V 57. minúte bol na začiatku akcie, ktorá viedla ku gólu Nicka Paula, počas hry bez brankára ním uzavrel skóre. Lightning dosiahli štvrté víťazstvo po sebe a sú štvrtý najlepší tím Východnej konferencie. Islanders prehrali v šiestom zápase po sebe a strácajú päť bodov na pozíciu druhej voľnej karty.Vyraďovacia časť sa vzdialila hráčom Calgary, ktorí prehrali na ľade Utahu 1:3. Slovenský útočník z tímu hostí Martin Pospíšil sa nezapísal do kanadského bodovania. Do štatistík mu pribudol jeden plusový bod, dve strely a tri bodyčeky. Flames prehrali tretí zápas z predošlých štyroch a na pozíciu druhej voľnej karty v Západnej konferencii strácajú šesť bodov.Z posledného miesta Východnej konferencie sa po dlhšom čase odlepili hráči Buffala. Na ľade Ottawy, ktorá má na pozícii prvej voľnej karty päťbodový náskok pred Montrealom, zvíťazili 5:2. Bolo to pre nich piate víťazstvo z predošlých šiestich zápasov, no účasť Sabres v play off je už iba v teoretickej rovine. Sabres zvíťazili nad Ottawou piatykrát po sebe.Presvedčivým krokom mieria do play off hráči St. Louis. V zápase proti Detroitu dosiahli už desiate víťazstvo po sebe, keď na domácom ľade triumfovali 2:1 po predĺžení. Na brankára hostí Cama Talbota vyslali celkovo 37 striel, no prvýkrát ho dokázali prekonať až v 60. minúte, keď Jordan Kyrou vyrovnal na 1:1. Obrat domácich zavŕšil obranca Cam Fowler, ktorý strelil v 64. minúte víťazný gól.Jedným z najvážnejších súperov Montrealu v boji o play off je Columbus, ktorý si udržal dvojbodové manko na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Blue Jackets triumfovali nad Nashvillom 8:4. Hetrikom a asistenciou sa na triumfe podieľal útočník Kirill Marčenko, štyri kanadské body si pripísal aj Sean Monahan (2+2).Hráči Edmontonu dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách, keď na ľade Vegas triumfovali 3:2. Domácim ukončili sériu šiestich víťazstiev. Pre „olejárov“ sa týmto duelom začal štvorzápasový trip po klziskách súperov. Vycestoval naň aj kapitán Connor McDavid, ktorý proti Vegas ešte nenastúpil a v zostave chýbal v piatom zápase po sebe.Útočník Mason McTavish z Anaheimu asistoval proti San Jose pri všetkých troch góloch svojho tímu a gólom v samostatných nájazdoch rozhodol o triumfe 4:3. Ducks dosiahli tretie víťazstvo z predošlých štyroch zápasov. San Jose prehralo tretí duel po sebe.