Slafkovský i Nemec zaznamenali dve asistencie

Šimon Nemec (17) z New Jersey Devils prihráva puk proti Anthony Cirellimu (71) z Tampa Bay Lightning počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL vo štvrtok 11. decembra 2025 v Newarku v New Jersey. Foto: TASR/AP

Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil na ľade aj Martin Fehérváry, no Washington prehral doma s Carolinou 2:3 po nájazdoch.

New York 12. decembra (TASR) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol hokejistom Montrealu v NHL k triumfu 4:2 na ľade Pittsburghu. Dve asistencie zaznamenal aj obranca Šimon Nemec, no New Jersey podľahlo doma Tampe Bay 4:8.

Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil na ľade aj Martin Fehérváry, no Washington prehral doma s Carolinou 2:3 po nájazdoch. Dalibor Dvorský musel stráviť vysokú prehru St. Louis na ihrisku Nashvillu 2:7.

NHL- výsledky:

Columbus - Ottawa 3:6, New Jersey - Tampa Bay 4:8 /Š. NEMEC (New Jersey) 0+2, New York Islanders - Anaheim 5:2, Philadelphia - Vegas 2:3 pp, Pittsburgh - Montreal 2:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+2/, Toronto - San Jose 2:3 pp, Washington - Carolina 2:3 pp a sn, Minnesota - Dallas 5:2, Nashville - St. Louis 7:2, Winnipeg - Boston 3:6, Edmonton - Detroit 4:1, Colorado - Florida 6:2, Vancouver - Buffalo 2:3
