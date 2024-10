Slafkovský i Tatar bodovali, no z víťazstva sa tešili ich súperi

výsledky:



Florida - Vegas 4:3 pp, Columbus - Minnesota 1:3,

New Jersey - Washington 5:6 pp /T. TATAR (Jersey) 0+1/,

NY Islanders - Montreal 4:3 pp a sn /J. SLAFKOVSKÝ 0+2/,

Philadelphia - Vancouver 0:3,

St. Louis - Carolina 4:3,

Toronto - NY Rangers 1:4,

Chicago - Buffalo 2:4,

Utah - Boston 2:1 pp,

Seattle - Calgary 2:1 pp

New York 20. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na nedeľu v zámorskej NHL dve asistencie, no jeho Montreal prehral na ľade New Yorku Islanders 3:4 pp a sn. Asistenciu mal aj jeho krajan Tomáš Tatar z New Jersey, ktoré zas prehralo s Washingtonom 5:6 po predĺžení.Slafkovský bol najprv pri góle Cola Caufielda na priebežných 1:2, ktorý padol štyri sekundy pred koncom úvodnej tretiny. Na konci stretnutia asistoval tou istému spoluhráčovi, ktorý zariadil v 58. minúte predĺženie. V ňom domáci nerozhodli napriek dvojminútovej početnej výhode po vylúčení Kirbyho Dacha. Prvý gól z nájazdu padol až v štvrtej sérii v podaní domáceho Kyla Palmieriho, Slafkovský svoj pokus nepremenil. Hneď po ňom išiel domáci Noah Dobson a po ďalšom neúspešnom pokuse v podaní Logana Maillouxa bolo rozhodnuté.Tatar asistoval taktiež pri prvom góle svojho tímu, ktorý bol zároveň otvárací v podaní Erika Haulu. Víťazný zariadil v extračase pre hostí Tom Wilson. V stretnutí sa predstavili aj ďalší Slováci Šimon Nemec (Jersey) a Martin Fehérváry (Washington). Prvý menovaný ukončil zápas s mínuskou a 17:57 minútami na ľade, Fehérváry rozdal tri hity a zablokoval rovnaký počet striel.V akcii bol aj Martin Pospíšil, ktorého Calgary prehralo na ľade Seattlu 1:2 po predĺžení. Slovenský útočník bol druhej formácií a rozdal tri hity.