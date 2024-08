Slafkovský je nadšený z príchodu Laineho: Bol som jeho veľký fanúšik

Montreal 22. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský je nadšený z príchodu Patrika Laineho do Montrealu. Canadiens získali fínskeho krídelníka v pondelok výmenou z Columbusu a podľa Slafkovského je kanadský klub ideálne miesto, kde by mohol Laine reštartovať svoju profiligovú kariéru.



"Už sa neviem dočkať štartu sezóny, najmä po príchode Patrika Laineho. Najradšej by som preskočil tréningový kemp a rovno začal súťažnú sezónu, pretože sa už veľmi teším na zápasy, ktoré niečo znamenajú," povedal Slafkovský pre oficiálny web NHL.



Canadiens získali Laineho spoločne s voľbou v 2. kole draftu 2026 výmenou za obrancu Jordana Harrisa. Slovenského útočníka zastihla správa o trejde počas NHL Europe Player Media Tour, mediálnom podujatí organizovaným NHL v Prahe. "Práve som pristál v Prahe, keď mi to vyskočilo na mobile. Bol som taký šťastný. V roku 2016, keď som mal 13 či 14 rokov, som bol jeho veľký fanúšik. Vtedy sa rozhodovalo, či bude draftovou jednotkou on alebo Auston Matthews," spomínal slovenský útočník.



Laine odštartoval svoju kariéru v NHL veľkolepo, v drese Winnipegu nastrieľal vo svojej nováčikovskej sezóne 2016/2017 36 gólov a v nasledujúcej ich pridal 44. V ďalších rokoch však jeho produktivita postupne klesala a v januári 2021 nasledovala výmena do Columbusu. Laine strelil počas štyroch sezón v tíme Blue Jackets 64 gólov v 174 zápasoch. V minulom ročníku 2023/2024 stihol odohrať len 18 stretnutí s bilanciou šesť gólov a tri asistencie. Sezóna sa pre neho predčasne skončila 14. decembra, keď si zlomil kľúčnu kosť. Dvadsaťšesťročný útočník nastúpil v januári tohto roka do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA na liečbu mentálneho zdravia. V programe bol až do 26. júla.



Celkovo si v 480 stretnutiach základnej časti NHL pripísal 388 bodov (204+184), v 24 dueloch play off pridal 8 gólov a rovnaký počet asistencií. "Je fajn vidieť ho v našom tíme a verím, že je rovnako nadšený. Som si istý, že sem chce prísť a reštartovať svoju kariéru. Cítim, že Montreal je pre neho v tomto smere skvelé miesto," povedal Slafkovský na adresu nového spoluhráča.



Hoci v minulej sezóne nastupoval slovenský reprezentant v útoku najmä s Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim, nie je vylúčené, že si v novom ročníku zahrá v jednej formácii aj s Lainem. V druhom útoku by fínsky krídelník mohol korčuľovať po boku uzdraveného centra Kirbyho Dacha a do prvých dvoch útokov sa tlačí aj Alex Newhook. Slafkovský verí, že Montreal má vhodné typy hráčov, aby sa najslávnejší kanadský klub vrátil do play off prvýkrát od roku 2021, keď si zahral finále Stanleyho pohára. Cíti, že očakávania fanúšikov v tomto hokejovom meste postupne rastú. "Moje prvé dva roky v Montreale boli pokojné. Myslím si, že fanúšikovia vedeli, že prestavba sa neudeje cez noc. Vyžaduje si to určitý čas, no postupne sa dostávame do bodu, keď už ľudia začínajú očakávať, že nastala tá správna doba. My si tiež myslíme, že nastal ten čas. Už sa neviem dočkať, keď dospejeme do bodu, v ktorom ukážeme, akí sme dobrí," dodal najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu 2022, ktorý nazbieral v minulej sezóne NHL 50 bodov (20+30) v 82 zápasoch - štvrtý najlepší bodový výkon v tíme Canadiens. Jeho progres ocenilo aj vedenie "Habs", ktoré dalo Slafkovskému novú osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov (priemer 7,6 mil. USD na sezónu). Kontrakt začne platiť od ročníka 2025/2026.