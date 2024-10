Slafkovský je späť v zostave Montrealu, nastúpi v druhom útoku

Montreal 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa vráti v noci na stredu do zostavy Montrealu Canadiens. Dvadsaťročný útočník chýbal kanadskému tímu NHL v uplynulých troch dueloch a po zotavení sa nezaradí do elitnej formácie, ale proti Seattlu Kraken nastúpi v druhom útoku.



Slafkovský absentoval pre zdravotné problémy v hornej časti tela. "Cítim sa dobre, necítim žiadnu bolesť. Som zdravý a stopercentne pripravený nastúpiť. Predovšetkým to nemá nič spoločné s ramenom, to je úplne v poriadku. Bolo to niečo iné, ale to vám, samozrejme, nemôžem povedať," uviedol v predzápasovom rozhovore pre zámorské médiá.



Slafkovský trénoval v druhom útoku po boku Alexa Newhooka a Joela Armiu. Od úvodu sezónu pritom figuroval v elitnom útoku "Habs" s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Počas neprítomnosti sa na krídle prvej formácie usadil Kirby Dach, ktorý nazbieral v uplynulých troch stretnutiach štyri body (1+3). "Bol som mimo tri zápasy a chalani si vytvorili celkom dobrú chémiu. Som s tým úplne v poriadku a som šťastný, že som späť. Myslím, že to nebude iné. Poznám svoju hru a chcem ju priniesť aj do tohto útoku. Zahrali sme si spoločne niekoľko duelov už v minulej sezóne a chceme byť predovšetkým úspešní," povedal Slafkovský, ktorý zaznamenal v úvodných šiestich dueloch sezóny jeden gól a päť asistencií.