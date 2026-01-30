< sekcia Šport
Slafkovský mal 1+1 a bol hviezda proti Coloradu
Slafkovský odohral takmer 17 minút a do štatistík mu pribudli aj štyri strely, jeden plusový bod, jeden hit a dve zblokované strely. Gólom v 50. minúte uzavrel skóre po tom, čo zblízka dorazil puk.
New York 30. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Coloradom 7:3 v nočnom zápase NHL. V akcii boli aj Martin Fehérváry z Washingtonu, Erik Černák z Tampy Bay, Dalibor Dvorský zo St. Louis, Šimon Nemec z New Jersey, Martin Pospíšil z Calgary i Pavol Regenda zo San Jose, no ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania.
Z víťazstva sa tešil aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, jeho tím zvíťazil nad Nashvillom 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil kapitán Nico Hischier. Nemec odohral takmer 17 minút, počas ktorých sa prezentoval tromi zblokovanými strelami. Devils zvíťazili po dvoch prehrách. Nashville prehral tretí zápas po sebe a piaty z predošlých šiestich.
Po dvoch prehrách zvíťazili aj hráči Washingtonu, ktorí triumfovali na ľade Detroitu 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich sa presadili všetci traja hráči Capitals, rozhodujúci premenil Nick Dowd. Fehérváry odohral 21:39 min, počas ktorých nazbieral tri mínusové body, raz vystrelil na bránku a prezentoval sa aj dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami. Jednou asistenciou sa na víťazstve Detroitu podieľal útočník Patrick Kane. Vďaka tomuto bodu sa osamostatnil na prvom mieste v bodovaní hráčov narodených v USA. Od predošlého zápasu na ňom figuroval spoločne s Mikeom Modanom, obaja mali zhodne po 1374 bodov v základnej časti.
Útočník Dalibor Dvorský nepredĺžil svoju štvorzápasovú bodovú sériu, keď sa nezapísal do kanadského bodovania v zápase proti Floride. Jeho tím zdolal víťaza Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón 5:4 a ukončil sériu piatich prehier. Dvorský odohral 13:31 min, počas ktorých dostal dva menšie tresty, raz vystrelil na bránku, rozdal dva hity a zblokoval jednu strelu. Na vhadzovaniach mal 50-percentnú úspešnosť, keď vyhral päť z desiatich.
Útočník Martin Pospíšil z Calgary sa prvého kanadského bodu a ani prvého víťazstva nedočkal ani vo štvrtom zápase prebiehajúcej sezóny. Jeho tím prehral v piatom zápase po sebe, keď domácej Minnesote podľahol 1:4. Slovenský útočník odohral 12:36 min, počas ktorých rozdal päť hitov - najviac zo všetkých hráčov v zápase. Odsedel si menší trest za faul lakťom, raz vystrelil na bránku a pribudol mu aj jeden mínusový bod.
Vo výborných výkonoch naopak pokračujú hráči Tampy Bay, ktorí si víťazstvom nad Winnipegom 4:1 upevnili pozíciu lídra Východnej konferencie. Erik Černák odohral v ich drese takmer 18 minút, počas ktorých rozdal tri hity, dvakrát vystrelil na bránku a zblokoval dve strely.
Do kanadského bodovania sa v noci na piatok nezapísal ani Pavol Regenda zo San Jose. Jeho tím viedol po dvoch tretinách na ľade Edmontonu 3:0, no napokon prehral 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Zach Hyman. Regenda odohral takmer 14 minút.
Americký útočník so slovenskými koreňmi Alex Tuch sa hetrikom podieľal na víťazstve Buffala nad Los Angeles 4:1. Pre Sabres to bolo piate víťazstvo v rade. Kings prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Druhýkrát v priebehu dvoch dní sa vo vzájomnom zápase stretli newyorské tímy Rangers a Islanders. „Ostrovania“ nadviazali na domáce víťazstvo 5:2 aj v Madison Square Garden, v ktorej zdolali svojho rivala 2:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sérii. Rangers sú naďalej na poslednom mieste tabuľky Východnej konferencie. V ich zostave opäť nefiguroval útočník Artemij Panarin, ktorého sa vedenie klubu snaží vymeniť.
V nočných zápasoch sa predstavili všetci siedmi slovenskí hokejisti, ktorí v súčasnosti nastupujú v NHL. Z tých, ktorí v sezóne 2025/2026 nastúpili, nehral iba zranený útočník Calgary Samuel Honzek. Na programe bolo celkovo pätnásť zápasov a 30 z 32 tímov, nehrali iba Columbus a Ottawa.
NHL - výsledky
Boston - Philadelphia 6:3, Buffalo - Los Angeles 4:1, Carolina - Utah 5:4, Montreal - Colorado 7:3 (SLAFKOVSKÝ za domácich 1+1), New Jersey - Nashville 3:2 pp, New York Rangers - New York Islanders 1:2, Pittsburgh - Chicago 6:2, Tampa Bay - Winnipeg 4:1, Detroit - Washington 3:4 pp a sn, Minnesota - Calgary 4:1, St. Louis - Florida 5:4, Edmonton - San Jose 4:3 pp, Seattle - Toronto 5:2, Vancouver - Anaheim 2:0, Vegas - Dallas 4:5 pp
