Montreal prehral štvrtýkrát za sebou, Slafkovský mal dva plusové body
Slafkovský patril s dvoma pluskami k trom najlepším hráčom hostí. Na ľade strávil celkovo 18:47 min a prezentoval sa aj dvoma strelami.
Autor TASR,aktualizované
New York 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z Montrealu si pripísal dva plusové body v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho tím prehral na ľade Columbusu 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pre Canadiens to bola štvrtá prehra za sebou. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeho krajan obranca Martin Fehérváry, ktorý sa tešil z triumfu Washingtonu nad Los Angeles Kings 2:1.
Slafkovský patril s dvoma pluskami k trom najlepším hráčom hostí. Na ľade strávil celkovo 18:47 min a prezentoval sa aj dvoma strelami. Do kanadského bodovania sa nezapísal vo štvrtom zápase v sérii, po 19 zápasoch má bilanciu 6 gólov a 3 asistencie. Canadiens prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich a v tabuľke Východnej konferencie figurujú na 5. mieste. O triumfe Blue Jackets rozhodol útočník Kirill Marčenko. Columbus zvíťazil v treťom stretnutí z predošlých štyroch.
Fehérváry odohral proti Los Angeles 20:28 min a do štatistík si pripísal štyri zblokované strely, jeden hit a dve trestné minúty. Víťazný gól Washingtonu strelil kapitán Alexander Ovečkin, ktorý prvýkrát v sezóne skóroval v dvoch zápasoch po sebe. Domácich podržal brankár Charlie Lindgren, ktorý mal 30 zákrokov. Capitals zvíťazili po dvoch prehrách a v nahustenej tabuľke Východnej konferencie figurujú na 14. mieste. Kings prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Český brankár Jiří Patera absolvoval svoju premiéru v drese Vancouveru, ktorý prehral na ľade Floridy 5:8. Bol to pre neho prvý zápas v NHL od 27. marca 2024, keď ešte pôsobil vo Vegas Golden Knights. Proti obhajcovi Stanleyho pohára mal iba 82,50-percentnú úspešnosť zákrokov, no ešte horšie bol na tom jeho náprotivok Sergej Bobrovskij, ktorý inkasoval 5 gólov z 15 striel a mal 66,67-percentnú úspešnosť zákrokov. Panthers napokon triumfovali 8:5. Tri kanadské body za asistencie si pripísali domáci útočník Sam Reinhart a obranca hostí Quinn Hughes. Florida zvíťazila nad Vancouverom prvýkrát po štyroch prehrách (od januára 2023) a prvýkrát v sezóne strelila viac než sedem gólov. Canucks prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich.
Posledný tím Východnej konferencie Buffalo dosiahol druhé víťazstvo po sebe, keď na domácom ľade zdolal finalistu uplynulých dvoch sezón Edmonton 5:1. V tabuľke sa s 18 bodmi dotiahol na predposledné Toronto. Kapitán Edmontonu Connor McDavid nebodoval prvýkrát po ôsmich zápasoch, do štatistík si pripísal dva mínusové body.
Brankár Pjotr Kočetkov z Caroliny bol blízko k druhému čistému kontu v sezóne a 12. v kariére, no na ľade Bostonu inkasoval gól desať sekúnd pred koncom. O shutout ho pripravil útočník Riley Tufte, ktorý využil presilovku a skóroval o svojom prvom zápase v prebiehajúcej sezóne. Carolina bodovala v siedmom zápase z uplynulých ôsmich.
NHL - výsledky
Boston - Carolina 1:3, Buffalo - Edmonton 5:1, Florida - Vancouver 8:5, Washington - Los Angeles 2:1, Columbus - Montreal 4:3 pp a sn, Anaheim - Utah 3:2 pp
