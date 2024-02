Slafkovský mal premiérovo tri body, Černák si otvoril strelecký účet

NHL - výsledky:



Boston - Tampa Bay 2:3 pp a sn /Černák za hostí 1+0/, Buffalo - Los Angeles 7:0, Montreal - Anaheim 5:0 /Slafkovský za domácich 1+2/, Ottawa - Columbus 6:3, Toronto - St. Louis 4:1, Washington - Colorado 3:6 /Fehérváry za domácich 0+1/, NY Islanders - Seattle 1:2 pp a sn /Tatar za hostí gól v nájazdoch/, Dallas - Carolina 4:2, Nashville - New Jersey 2:4, Chicago - Vancouver 2:4, Edmonton - Detroit 8:4

New York 14. februára (TASR) - Juraj Slafkovský má za sebou prvý trojbodový zápas v zámorskej NHL. Slovenský hokejový útočník prispel gólom a dvoma asistenciami k hladkému triumfu Montrealu nad Anaheimom 5:0. Svoj prvý gól v sezóne si pripísal obranca Erik Černák, pomohol ním k víťazstvu Tampy Bay na ľade Bostonu 3:2 po nájazdoch. Tomáš Tatar rozhodol v nájazdoch o výhre Seattlu v aréne NY Islanders 2:1. Bodoval aj Martin Fehérváry, mal asistenciu, no jeho Washington podľahol doma Coloradu 3:6.Slafkovský najskôr v druhej tretine dvakrát prihral Nickovi Suzukimu na gól a svoj parádny večer korunoval v 48. minúte presným zásahom v presilovke na 4:0. Všetko to priamo z tribúny sledoval aj jeho otec. "," povedal pre zámorské médiá bezprostredne po zápase 19-ročný Slafkovský, ktorý bodoval v šiestom stretnutí za sebou a na konte má celkovo 27 bodov (11+16) v 53 zápasoch. Je iba druhý tínedžer v histórii Canadiens, ktorému sa podarila takáto bodová šnúra - napodobnil Douga Wickenheisera (séria 6 zápasov s aspoň bodom v ročníku 1980/81).Za dve gólové asistencie sa mu po dueli poďakoval aj Suzuki. "," uviedol Kanaďan, ktorý v tretej perióde slovenskému spoluhráčovi pripravil gólový moment. Superlatívmi na adresu Slafkovského nešetril ani ich kolega z prvého útoku Cole Caufield: "." Slafkovský odohral 20:51 min, mal tri strely a plusový bod, vyhlásili ho za druhú hviezdu. Montreal v dueli dominoval, súpera prestrieľal 38:13. Prvé čisté konto v NHL zaznamenal brankár domácich Cayden Primeau.Černák poslal Tampu na ľade Bostonu do náskoku už vo 4. minúte a otvoril si strelecký účet v sezóne. Slovenský zadák si nakorčuľoval do útočnej tretiny a strelou zápästím z vrcholu pravého kruhu na vhadzovanie prestrelil Linusa Ullmarka. Puk skončil len tesne za bránkovou čiarou. Bol to jeho 19. gól v NHL v kariére, po 43 zápasoch v tejto sezóne má bilanciu 1+6. V dueli mal až osem hitov a odohral 21:19 min, raz bol vylúčený. Kapitán "medveďov" Brad Marchand odohral svoj 1000. duel v profilige a asistoval pri oboch góloch domácich. Jediný úspešný strelec v nájazdoch bol Brayden Point a rozhodol tak o triumfe Tampy 3:2.Artturi Lehkonen sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal na triumfe Colorada vo Washingtone 6:3. Kapitán domácich Alexander Ovečkin skóroval v šiestom stretnutí za sebou, no na body to nestačilo. Fehérváry si asistenciu pripísal v 10. minúte, keď jeho vyrazenú strelu poslal do siete Beck Malenstyn na 1:2. Pre slovenského obrancu to bola desiata asistencia v sezóne, spolu má 12 bodov v 46 stretnutiach. Na ľade strávil 22:45 min, mal tri hity a tri strely.Tatar bol jediný úspešný exekútor v nájazdoch a jeho zásluhou si tak hráči Seattlu odniesli extra bod z ľadu New Yorku Islanders (2:1 pp a sn). "," povedal Tatar o svojom rozhodujúcom nájazde. "." Slovenský útočník odohral 11:45 min s jednou strelou na bránku. Philipp Grubauer v rozstrele zneškodnil všetky tri pokusy domácich, spolu mal v zápase 26 úspešných zákrokov.Hráči New Jersey so slovenským obrancom Šimonom Nemcom uspeli na ľade Nashvillu 4:2. Hostia rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine, dva z nich zaznamenal Nico Hischier. Nemec odohral za "diablov" 18:33 min, mal dva plusové body a dve strely. Brankár hostí Nico Daws predviedol 30 úspešných zákrokov.Connor McDavid zažiaril šiestimi asistenciami (osobné maximum) v drese Edmontonu, ktorý doma zdolal Detroit 8:4. Oilers vyhrali ôsmy domáci duel v sérii, Ryan Nugent-Hopkins k tomu prispel dvoma gólmi i asistenciou. Bobby McMann si pripísal svoj prvý hetrik v NHL a Toronto najmä vďaka nemu zdolalo St. Louis 4:1. Trojgólový večer predviedol aj Brady Tkachuk, Ottawa zdolala Columbus 6:3 a natiahla šnúru víťazstiev na číslo štyri.