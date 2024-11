Slafkovský mal prvýkrát tri asistencie: Bol to zápas hore-dolu

Buffalo 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si tromi asistenciami v nočnom zápase na ľade Buffala vytvoril nové osobné maximum v NHL. Prvýkrát v kariére si pripísal tri gólové prihrávky a tretíkrát dosiahol v jednom zápase tri kanadské body. Víťazstvo Montrealu 7:5 pre neho zároveň znamenalo prvý trojbodový duel v prebiehajúcej sezóne.



Pre jednotku draftu 2022 priniesol zápas aj návrat do prvej formácie Canadiens. Spolupráca s kapitánom Nickom Suzukim, ktorý sa v zápase dostal cez métu 300 bodov, a Coleom Caufieldom viedla ku štyrom gólom hostí, ktorí ukončili šesťzápasovú sériu prehier. "Nick vie nájsť správne miesta na ľade. Rád s ním hrám. Bol to taký zápas hore-dolu. Aj keď sme už boli skoro na dne, vedeli sme, že stále je tu šanca. Hrali sme ďalej a robili správne rozhodnutia," uviedol Slafkovský.



Jeho všetky tri asistencie boli primárne, pričom nimi najskôr pomohol k obratu z 2:3 na 4:3 a v tretej tretine prihral aj na víťazný gól Caufielda, ktorý upravil na priebežných 6:5 pre hostí. V zápase odohral 17:17 min. a do štatistík si pripísal aj plusový bod, jednu strelu a dve trestné minúty za hrubosť po potýčke so Zachom Bensonom.



Slafkovský má po 13 odohratých zápasoch bilanciu 1 gól a 10 asistencií. Ako jediný z hráčov Canadiens nemá v štatistike +/- bodov záporné číslo, po zápase s Buffalom je na nule. V NHL sa mu podarilo získať tri kanadské body v jednom zápase prvýkrát od 10. apríla, keď strelil hetrik proti Philadelphii. Prvýkrát mal tri body 14. februára pri víťazstve nad Anaheimom 5:0 (1+2).