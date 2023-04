Slafkovský na exhibícii gól z bufetu nedal, no vychutnal si atmosféru

Na snímke Juraj Slafkovský strieľa z bufetu do bránky počas hokejovej exhibície All Star legiend v Tipsport aréne v Banskej Bystrici 30. apríla 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke diváci počas hokejovej exhibície All Star legiend v Tipsport aréne v Banskej Bystrici 30. apríla 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke zľava brankár Ján Lašák a Andrej Sekera počas hokejovej exhibície All Star legiend v Tipsport aréne v Banskej Bystrici 30. apríla 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke rozhodca Richard Lintner počas hokejovej exhibície All Star legiend v Tipsport aréne v Banskej Bystrici 30. apríla 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) – Vypredaný zimný štadión v Banskej Bystrici bol v nedeľu svedkom hokejovej exhibície All Star legendy, ktorú zorganizoval Richard Lintner v rámci projektu jeho Citronády. Takmer tri tisíc fanúšikov si vychutnalo hokejový zápas, rôzne súťaže zručností ako aj j špeciálnu streľbu z bufetu, ktorú vymyslel hosť podujatia 19-ročný Juraj Slafkovský.Zo siedmich pokusov netrafil bránku ani raz.vravel pred samotnou súťažou Slafkovský. Puk k bránke prišiel a išiel i vedľa nej, avšak nie dnu.prezradil Richard Lintner. Napokon z bufetu dal dva góly Marián Hossa a jeden Miroslav Šatan. Ani raz sa nepresadili Michal Handzuš s Petrom Bondrom. Na ľadovej ploche súťažili dva tímy a názvy dostali podľa priezvisk svojich kapitánov – hercov. V čiernych dresoch mal Céčko na hrudi Marek Fašiang a v sivých Filip Tůma.Zahrala si aj 15-ročná talentovaná hokejistka Slovenska Nela Lopušanová i napriek hendikepu zranenej ruky. Draftovaná bola deň pred podujatím ako jednotka do tímu Fašiang.prezradila mladá Žilinčanka, ktorá mieri v nasledujúcej sezóne na strednú školu do USA.K Lopušanovej sa vyjadril pre TASR aj jej vzor Marián Hossa:V súčte všetkých disciplín podľa počtov Richarda Lintnera vyhral po remíze 13:13 celú exhibíciu po samostatných nájazdoch tím Tůma v zložení kapitán Filip Tůma, brankár Rastislav Staňa s hráčmi Miroslav Šatan, Peter Bondra, Martin Škrtel, Ľubomír Višňovský, Milan Bartovič, Marcel Hossa, Andrej Sekera, Tomáš Surový, Ivan Majeský, Tomáš Kopecký s trénerom Františkom Hossom a manažérom Jurajom Slafkovským. Rozhodujúci nájazd premenil Marcel Hossa. Zdolaný sa tak stal tím Fašiang v zložení kapitán Marek Fašiang, brankár Ján Lašák s hráčmi Nela Lopušanová, Marián Hossa,Michal Handzuš, Marek Uram,Rastislav Pavlikovský, Róbert Petrovický, Ľubomír Sekeráš, Andrej Podkonický, Ladislav Nagy, Róbert Vittek s trénerom Jánom Filcom a manažérom Richardom Zedníkom.Súťaž s názvom korčuliarska revue s nákupnými vozíkmi sa skončila nerozhodne, najtvrdšiu strelu preukázal tím Tůma v zložení Andrej Sekera, Marcel Hossa a Ivan Majeský. V streľbe ponad autá, resp. popod autá sa darilo tiež tímu Tůma, keď skórovali Bondra, Staňa, Surový a na opačnej strane iba Handzuš. V súťaži dvojíc korčuľujúcich na brankára boli úspešnejší ´Fašiangovci´ 4:2 a zostrelili aj viac terčov, lenže Ľubomírovi Višňovskému stačili štyri pokusy na štyri zostrelené terče, takže sa stal suverénom tejto disciplíny. V streľbe z bufetu vyhral vďaka Mariánovi Hossovi tím Fašiang.prezradil hlavný organizátor i moderátor podujatia Richard Lintner.Podujatie All Star legendy pozitívne hodnotil aj dvojnásobný najlepší strelec NHL a autor rozhodujúceho zlatého slovenského gólu na MS 2002 Peter Bondra:Domácim hokejistom v tíme Fašiang bol Banskobystričan Michal Handzuš. Pre TASR si zaspomínal i na posledný duel, ktorý pod Urpínom hral pred vypredaným hľadiskom: