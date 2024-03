Slafkovský natiahol bodovú sériu, asistenciu si pripísal aj Černák

Hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák strieľa gól za chrbát brankára Ottawy Senators Joonasa Korpisala v zápase zámorskej NHL Boston Bruins - Ottawa Senators v Bostone v utorok 19. marca 2024. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Boston - Ottawa 6:2,

Detroit - Columbus 4:3 pp,

New Jersey - Pittsburgh 5:2,

New York Rangers - Winnipeg 2:4,

Philadelphia - Toronto 4:3,

New York Islanders - Carolina 1:4,

Nashville - San Jose 8:2,

St. Louis - Colorado 3:4,

Edmonton - Montreal 3:2 pp /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/,

Anaheim - Minnesota 0:4,

Los Angeles - Chicago 6:2,

Vancouver - Buffalo 3:2,

Vegas - Tampa Bay 3:5 /ČERNÁK za hostí 0+1/

New York 20. marca (TASR) - V trinásťzápasovom programe NHL sa v noci na stredu predstavili traja slovenskí hokejisti, z nich bodovali dvaja. Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v drese Montrealu, ktorý prehral na ľade Edmontonu 2:3 po predĺžení. Jednu asistenciu zaznamenal aj Erik Černák, ktorý prispel k víťazstvu Tampy Bay na ľade obhajcu titulu Vegas 5:3. Traja hráči sa blysli hetrikmi - David Pastrňák z Bostonu, Mark Scheifele z Winnipegu a Mikko Rantanen z Colorada.Slafkovský bodoval v piatom stretnutí za sebou. Devätnásťročný útočník na začiatku tretej tretiny prihral pred bránku Nickovi Suzukimu, kapitán Canadiens dostal puk do siete korčuľou a znížil na 1:2 z pohľadu Canadiens. Tí si presným zásahom Kaidena Guhleho aj vynútili predĺženie, v ktorom rozhodol o triumfe Oilers v presilovke Leon Draisaitl. Slafkovský nastúpil opäť v prvom útoku Montrealu, počas 19:27 minút na ľade si okrem asistencie pripísal aj dve plusky, zaznamenal dve strely na bránku, tri bodyčeky a inkasoval menší trest za podrazenie. Po 68 zápasoch sezóny má na konte 37 bodov (14+23).Černák asistoval v závere stretnutia pri góle Nikitu Kučerova, ktorým ruský krídelník spečatil do prázdnej bránky triumf Tampy Bay na ľade Vegas. Pre slovenského obrancu to bol 11. bod (1+10) v sezóne, v ktorej odohral za Lightning 56 zápasov. Proti úradujúcemu šampiónovi nastúpil v druhej obrannej dvojici s Mattom Dumbom, odohral 18:30 min. a predviedol jeden bodyček. Kučerov sa na štvrtej výhre "bleskov" v rade podieľal gólom a tromi asistenciami, dvakrát skóroval Brayden Point.Šimon Nemec sa vo víťaznom dueli s Pittsburghom (5:2) predstavil v tretej obrannej dvojici New Jersey. Slovenský obranca sa počas 20:11 minút prezentoval dvomi strelami na bránku a pripísal si mínusový bod.Nashville rozdrvil San Jose 8:2 a bodoval v 15. zápase v rade, čím vyrovnal klubový rekord. Colorado uspelo v St. Louis 4:3 a vyhralo siedmy duel za sebou, k triumfu Avalanche prispel Rantanen siedmym hetrikom v profiligovej kariére.