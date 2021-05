Beňuš s Martinkánom do finále C1, Slafkovský nepostúpil

Ivrea 9. mája (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský nepostúpil do finále C1 na ME vo vodnom slalome. V nedeľnom semifinále predviedol čistú jazdu, ale na desiate miesto stratil 0,64 sekundy a obsadil až šestnástu priečku. Ďalší Slovák Matej Beňuš sa kvalifikoval zo štvrtej pozície, Michal Martikán bol siedmy.



Slafkovský si výrazne skomplikoval internú kvalifikáciu na OH. Pred šampionátom viedol v bodovaní pred Beňušom o sedem bodov. Do úvahy sa budú brať tri najlepšie výsledky zo štyroch pretekov.



V ženskej C1 Slovensky splnili úlohu a Monika Škáchová vybojovala miestenku na OH. Finálová účasť jej však ušla o 0,91 sekundy. Jej krajanka Zuzana Paňková skončila devätnásta. Iba šestnásťročná Paňková bola najmladšou semifinalistkou, ťukla iba raz, ale na víťazku Kimberley Woodsovú z Veľkej Británie stratila až 22,54 sekundy.