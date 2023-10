Slafkovský odštartoval sezónu asistenciou, hetrik Matthewsa

NHL - výsledky:



Toronto 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v úvodnom zápase Montrealu v novom ročníku NHL. Na ľade Toronta sa napokon tešili domáci Maple Leafs, ktorí aj zásluhou hetriku Austona Matthewsa zvíťazili nad Canadiens 6:5 po samostatných nájazdoch.Slafkovský nastúpil na krídle druhej formácie a na ľade odohral celkovo 15:25 minút. V zápase si pripísal aj plusový bod, jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. V 22. minúte sa zapojil do prečíslenia, v ktorom bekhendom posunul puk pred bránku na Alexa Newhooka, ktorý strelil svoj prvý gól v drese Canadiens. Hostia síce viedli 2:0 aj 5:3, no napokon si v súboji dvoch historicky najúspešnejších klubov pripísali iba bod. "Javorové listy" vyrovnali aj vďaka hetriku Matthewsa na 5:5 a v samostatných nájazdoch sa presadil iba Mitch Marner. Pre Matthewsa to bol už druhý hetrik v úvodnom zápase sezóny, prvý dosiahol ako nováčik v roku 2015. Duel spestrila aj pästná výmena Ryana Reavesa s Arberom Xhekajom.Hráči Bostonu zdolali na domácom ľade Chicago 3:1. Dvomi gólmi sa v drese Bruins zaskvel český útočník David Pastrňák. Jediný gól hostí zaznamenal Connor Bedard, no jeho gól zo 6. minúty Blackhawks nepomohol.Do novej sezóny víťazne vstúpili aj hráči Caroliny, ktorí si doma poradili s Ottawou 5:3. V ofenzívne ladenom zápase videli diváci celkovo 72 striel na bránku (42:30) i dva góly v oslabení (1:1).