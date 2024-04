Slafkovský opäť bodoval, strelecky sa presadil aj Tatar

NHL - výsledky:



Boston - Ottawa 1:3,

Columbus - Carolina 6:3,

Montreal - Detroit 4:5 pp a sn /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1

Philadelphia - Washington 1:2,

Florida - Toronto 5:2,

Winnipeg - Seattle 4:3 /T. TATAR (Seattle) 1+0/,

Vancouver - Calgary 4:1,

Vegas - Chicago 3:1

tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, New York Islanders, Washington Capitals



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights

New York 17. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili v noci na stredu do play off zámorskej NHL. Poslednú voľnú miestenku medzi šestnástkou tímov im zaistilo víťazstvo 2:1 na ľade Philadelphie. Základnú časť tak ukončili na ôsmom mieste vo Východnej konferencii, čo znamená zisk druhej voľnej karty. V prvej obrannej dvojici hostí bol Slovák Martin Fehérváry s Johnom Carlsonom.Celkovo boli v noci na stredu v zámorskej NHL v akcii štyria Slováci. Individuálne sa najviac darilo Jurajovi Slafkovskému – zaznamenal gól a asistenciu za Montreal, ktorý prehral s Detroitom 4:5 pp a sn. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tomáš Tatar zo Seattlu, ten prehral na ľade Winnipegu 3:4. Okrem Fehérváryho nebodoval ani Martin Pospíšil z Calgary. To prehralo vo Vancouveri 1:4.Víťazný gól Capitals strelil tri minúty pred koncom do prázdnej bránky T. J. Oshie. Pre oba tímy bol duel záverečný v základnej časti, pričom Philadelphia mohla v prípade víťazstva pomýšľať na postup. Fehérváry strávil na ľade 27:02 minúty a stretnutie ukončil s dvoma pluskami a dvoma hitmi.Montreal vyhrával v 31. minúte 3:1, hosťom sa však podarilo vrátiť do hry. Predĺženie im zabezpečil päť sekúnd pred koncom David Perron a jediný nájazd premenil Patrick Kane. Jeho tím ukončil základnú časť s rovnakým počtom bodov ako Washingron (91), má však na konte o päť víťazstiev menej a obsadil tak deviate miesto. Slafkovský najprv asistoval Coleovi Caufieldovi, ktorý zvýšil na 3:1 a v 53. minúte sám upravil na priebežných 4:3. Bodoval tak po troch zápasoch a v stretnutí s Detoritom vyslal na bránku celkovo tri strely, mal jeden hit a na ľade bol 22:55 minúty.Winnipeg si zaistil víťazstvom druhé miesto v Centrálnej divízii a úvodné kolo play off proti Coloradu začne na domácom ľade. K triumfu proti Kraken prispel dvoma presnými zásahmi Kyle Connor. Tatar nastúpil v treťom útoku, skóroval zo svojej jedinej strely na bránku a mal aj plusku. Za 12:37 minúty na ľade rozdal dva hity. Bodoval v druhom zápase za sebou, gól strelil prvýkrát od 5. marca.