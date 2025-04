Slafkovský po šarvátke s Patrňákom: Je to súčasť hokeja

Brankár Bostonu Bruins Jeremy Swayman (1) a obranca Nikita Zadorov (91) sa snažia vybojovať puk, zatiaľ čo krídlo Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (20) sa snaží prihrať počas tretej tretiny zápasu hokejovej NHL v Montreale vo štvrtok 3. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Montreal 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa podieľal na výhre Montrealu Canadiens v zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 4:1 jednou asistenciou, no aj tvrdou hrou a dôrazom v osobných súbojoch, po ktorých sa dostal aj do potýčok s hviezdami súpera.Dvadsaťjedenročný Slafkovský si najprv vymenil názor s českým útočníkom Davidom Pastrňákom, pričom ich musel rozdeliť rozhodca, a potom sa dvakrát dostal aj do slovnej prestrelky s brankárom Jeremym Swaymanom. „,“ povedal pre klubový web.Slafkovský asistoval pri druhom góle Canadiens, keď získal puk v obrannom pásme, posunul ho Nickovi Suzukimu a po jeho prihrávke zvýšil Cole Caufield svojím 35. gólom v sezóne na 2:0. Slovenský útočník zaznamenal 31. asistenciu v ročníku, čím si vytvoril osobné maximum a dva body ho delia od méty 50 bodov. Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. Odohral takmer 18 minút, okrem asistencie mal plusový bod, štyri strely na bránku a rozdal štyri hity. Canadiens zdolali „medveďov“ v riadnom čase prvýkrát od 5. novembra 2019.