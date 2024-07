Slafkovský podpísal zmluvu s Montrealom, zarobí najviac zo Slovákov

Montreal 1. júla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský podpísal s klubom NHL Montreal Canadiens nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov. Dvadsaťročný útočník tak od sezóny 2025/2026 zarobí v priemere 7,6 milióna USD. Pre klubový web to potvrdil Kent Hughes, generálny manažér Canadiens.



Slafkovský podpísal druhú najvyššiu zmluvu spomedzi Slovákov. Marián Hossa dostal v roku 2009 od Chicaga 12-ročný kontrakt, ktorý mal celkovú hodnotu 63,3 milióna dolárov. Slafkovský má však zo všetkých slovenských hokejistov najvyšší priemerný ročný plat.



Montreal draftoval reprezentačného krídelníka pred dvoma rokmi z celkového prvého miesta, stal sa tak historicky prvou slovenskou draftovou jednotkou. V uplynulej sezóne, ktorá bola jeho druhá v NHL, nastúpil Slafkovský vo všetkých 82 zápasoch základnej časti a získal 50 bodov (20 gólov + 30 asistencií). Umiestnil sa na treťom mieste v tímovej štatistike v počte gólov i striel na bránku (152), na štvrtom v počte asistencií a bodov a na prvom mieste medzi útočníkmi so 71 zblokovanými strelami. Po skončení základnej časti NHL reprezentoval svoju krajinu na MS v Prahe a Ostrave, kde v ôsmich dueloch zaznamenal osem asistencií.



Slafkovský sa stal prvým hráčom v histórii klubu, ktorý zaznamenal 40 bodov v jednej sezóne medzi hráčmi do 20 rokov, keď 26. marca v Colorade dosiahol asistenciu. Zároveň si vytvoril kariérne maximum deväťzápasovou bodovou sériou (9. až 28. marca), v ktorej si pripísal dva góly a osem asistencií. Je aj líder svojej draftovej triedy v počte odohraných zápasov (121), gólov (24), asistencií (36) a bodov (60).



Na ZOH v Pekingu bol so siedmimi gólmi najlepší strelec, najproduktívnejší hráč a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja. Výrazne tak pomohol Slovensku k zisku historického bronzu.



Nováčikovská zmluva so základným platom 950.000 dolárov vyprší Slafkovskému po sezóne 2024/2025, po nej mu začne platiť nový kontrakt. V Montreale ročne zarábajú viac len jeho spoluhráči z prvého útoku Nick Suzuki (7,875 mil. USD) a Cole Caufield (7,850 mil. USD).